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療癒系「YAMAMA插畫手搖杯」來了！加碼喝全新胭脂芭樂飲品

▲▼「春陽茶事xYAMAMA」聯手推出限定杯身，加碼喝全新胭脂芭樂系列。（圖／春陽茶事提供）

▲春陽茶事找來YAMAMA聯手推出4款限定杯身。（圖／春陽茶事提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「春陽茶事」驚喜找來台灣插畫家「YAMAMA」跨界合作，聯手推出4款超可愛限定手搖杯，特意選用繽紛色系搭配不同角色、標語，童趣十足，可愛到不行，加碼還有全新期間限定「胭脂芭樂系列」飲品等喝，6月26日起正式上市。

▲▼「春陽茶事xYAMAMA」聯手推出限定杯身，加碼喝全新胭脂芭樂系列。（圖／春陽茶事提供）

▲4款聯名杯配色超吸睛。

▲▼「春陽茶事xYAMAMA」聯手推出限定杯身，加碼喝全新胭脂芭樂系列。（圖／春陽茶事提供）

▲杯膜也換上同款圖案。

「春陽茶事xYAMAMA」首度跨界合作，以「CHILL CHILL FOR LIFE」作為概念發想，選用4種復古飽和色系有粉、黃、藍、綠，分別搭配不同童趣角色打造限定杯身，療癒又可愛，並結合「RELAX」、「HAVE FUN」等打氣標語，還有同款杯膜，通通超欠收，6月26日起正式上市。

▲▼「春陽茶事xYAMAMA」聯手推出限定杯身，加碼喝全新胭脂芭樂系列。（圖／春陽茶事提供）

▲加碼喝全新胭脂芭樂系列飲品。

同步推出全新「胭脂芭樂系列」，選用彰化盛產紅心芭樂為基底推出2款飲品選擇，首推「胭脂芭樂冰茶」，紅心芭樂結合嫩芽採摘萃玉綠茶，茶、果香一次滿足，每杯售價55元起，另一款「胭脂芭樂多多」則結合國民飲料養樂多，並加入全新配料「脆玉晶球」，咀嚼口感十足，每杯售價65元起。

▲▼珍煮丹最新聯名杯、飲品上市。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹找來matsui推出最新聯名杯。（圖／珍煮丹提供，下同）

另，珍煮丹近日也找來日本藝術家「matsui」合作，讓Q萌狗白犬躍上手搖杯身上，可愛程度爆表，不僅有狗狗流口水、戴墨鏡的模樣，還有托腮趴著的動作，通通超療癒，杯身也換上繽紛藍、黃等色系，再結合狗狗萌樣，拿到肯定要先打卡再說，只要購買大、中杯飲品即可擁有。

▲▼珍煮丹最新聯名杯、飲品上市。（圖／珍煮丹提供）

▲▼加碼喝全新西瓜系列飲品。

▲▼珍煮丹最新聯名杯、飲品上市。（圖／珍煮丹提供）

同步推出全新西瓜系列飲品，首推「西瓜烏龍」，選用紅肉西瓜汁結合烏龍茶湯，每一口都能喝到清爽果香及淡淡茶香，另一款「西瓜椰奶小芋圓」則是椰奶結合西瓜汁，再放進Q彈小芋圓增添咀嚼口感，6月19日起於全門市開喝。

為歡慶新品上市，凡於門市購買任2杯大杯飲品即送擁抱why not?杯提，一手提起輕鬆帶著走，各店數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 春陽茶事 YAMAMA 珍煮丹

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