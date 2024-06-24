穿越粉越便宜！來樂園「門票只要188元」　水陸設施玩到爽

▲小人國主題樂園水上設施自即日起至每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

現在就開始翻衣櫃！就有樂園將在6月29日起推出粉色服裝優惠，只要你的年齡15歲～26歲之間，憑本人身分證件搭配穿著指定顏色「粉紅上衣／粉紅褲或裙／粉紅鞋」，現場購票即可享優惠，最低入園只要188元起，一票暢玩水陸設施。

小人國主題樂園將在6月29日至7月14日推出「青春粉無敵」3大優惠，限定年齡在15歲到26歲間的遊客，需出示本人身分證件，穿粉紅上衣、粉紅褲／裙或粉紅鞋任一即可享優惠票價388元、穿粉紅上衣＋粉紅褲／裙288元，從上衣、下身到鞋子整套都粉色更便宜，門票只要188元。

▲15歲到26歲間的遊客來小人國玩，最便宜可享門票優惠價188元。



小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。

小人國主題樂園現在也有水上設施，超人氣水上設施「大雷雨」自即日起至每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，在開放期間，業者也祭出姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日盛大開園，並祭出姓名對對碰、鄉親優惠。（圖／劍湖山世界提供）

另外，業者還加碼在6月30日推出「古坑鄉親日」，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元；若不適用以上所有優惠也別難過，劍湖山世界自即日起至6月28日還有「全民學生價799元」，趕快把握優惠來大玩特玩。