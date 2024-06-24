ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

穿越粉越便宜！來樂園「門票只要188元」　水陸設施玩到爽

▲▼小人國水樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園水上設施自即日起至每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

現在就開始翻衣櫃！就有樂園將在6月29日起推出粉色服裝優惠，只要你的年齡15歲～26歲之間，憑本人身分證件搭配穿著指定顏色「粉紅上衣／粉紅褲或裙／粉紅鞋」，現場購票即可享優惠，最低入園只要188元起，一票暢玩水陸設施。

小人國主題樂園將在6月29日至7月14日推出「青春粉無敵」3大優惠，限定年齡在15歲到26歲間的遊客，需出示本人身分證件，穿粉紅上衣、粉紅褲／裙或粉紅鞋任一即可享優惠票價388元、穿粉紅上衣＋粉紅褲／裙288元，從上衣、下身到鞋子整套都粉色更便宜，門票只要188元。

▲▼小人國水樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

▲15歲到26歲間的遊客來小人國玩，最便宜可享門票優惠價188元。

小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。

小人國主題樂園現在也有水上設施，超人氣水上設施「大雷雨」自即日起至每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日開園，在開放期間，業者也祭出姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」自即日起至9月1日盛大開園，並祭出姓名對對碰、鄉親優惠。（圖／劍湖山世界提供）

另外，業者還加碼在6月30日推出「古坑鄉親日」，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元；若不適用以上所有優惠也別難過，劍湖山世界自即日起至6月28日還有「全民學生價799元」，趕快把握優惠來大玩特玩。

關鍵字： 小人國 服裝優惠 門票優惠 樂園優惠 身分證優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

超商全新甜點「檸檬蛋糕」限時省10元爽吃

超商全新甜點「檸檬蛋糕」限時省10元爽吃

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

以為誤闖廢棄鐵皮屋！隱身山林古早味餐廳

以為誤闖廢棄鐵皮屋！隱身山林古早味餐廳

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳包場這間烤鴨！號稱是台北最強

巨型鯨魚游進碧潭！還會噴水、發光

快點抬頭看！極光在跳舞～

晚鳥撿便宜！暑假遛小孩看過來

台南「鮮蚵蛤蜊吃到飽」每人199元！

一次搞懂日本紅葉季怎麼玩

超療癒角落小夥伴現身鹿港小鎮

以為誤闖廢棄鐵皮屋！隱身山林古早味餐廳

直擊龐貝古城！紅燈區、商店街全保留

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

熱門行程

最新新聞更多

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

超商全新甜點「檸檬蛋糕」限時省10元爽吃

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366