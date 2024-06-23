拌了蔓越莓碎粒！COLD STONE「草莓冰心捲」新上市　每條現省百元

▲COLD STONE最新「粉戀草莓冰心捲」開吃了。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

草莓甜點控搶嚐鮮！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」推出全新夏季新品「粉戀草莓冰心捲」，把人氣草莓冰淇淋塞進覆盆莓蛋糕體當中，冰涼又帶有酸甜滋味的口感，讓人忍不住一口接一口，即日起上市開吃，至7月4日前每條還可享現省100元優惠。

COLD STONE打造最新「粉戀草莓冰心捲」，選用人氣草莓冰淇淋拌入蔓越莓碎粒增添風味，再塞進覆盆莓蛋糕體當中，每一口都能吃到冰心口感搭配酸甜草莓滋味，滿足爆表，即日起於全門市上市，買還送鋼刀1支，每條售價750元，至7月4日前可享嚐鮮價650元，每條現省100元。

▲好丘芒果季開跑 。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

另，麵包控則不能放過「好丘 GOOD CHO’S」推出的最新2款芒果貝果，首推人氣回歸的「芒果香草乳酪貝果」，特選台灣芒果乾經過低溫乾燥處理後，拌入滑順的奶油乳酪當中，搭配帶有馬達加斯加香草香的貝果體，每一口都能吃到濃郁滋味，即日起於全門市開賣。

▲芒果海灘厚醬貝果吃得到大塊新鮮芒果。

另一款「芒果海灘厚醬貝果」夾入了鹹甜奶油乳酪抹醬、大塊新鮮芒果，還放進焦糖餅乾脆粒增添層次感，大口咬下超滿足，該口味只在「好丘On The Road在路上」東門店限定販售，每日限量供應。