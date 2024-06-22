夾大塊芒果、奶油乳酪醬！好丘「2款芒果貝果」夏季限定開吃

▲好丘芒果季開跑 。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就要吃芒果！人氣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」終於迎來「芒果季」了，選用台灣芒果打造2款限定貝果，包括重磅回歸的芒果香草乳酪貝果，大口咬下吃得到芒果搭配奶油乳酪的罪惡口感，還有芒果海灘厚醬貝果，裡頭可是夾了大塊新鮮芒果，滿足到不行，即日起正式上市。

▲芒果香草乳酪貝果重磅回歸。

好丘最新2款芒果貝果開吃，首推人氣回歸的「芒果香草乳酪貝果」，特選台灣芒果乾經過低溫乾燥處理後，拌入滑順的奶油乳酪當中，搭配帶有馬達加斯加香草香的貝果體，每一口都能吃到濃郁滋味，即日起於全門市開賣。

▲芒果海灘厚醬貝果吃得到大塊新鮮芒果。

另一款「芒果海灘厚醬貝果」夾入了鹹甜奶油乳酪抹醬、大塊新鮮芒果，還放進焦糖餅乾脆粒增添層次感，大口咬下超滿足，該口味只在「好丘On The Road在路上」東門店限定販售，每日限量供應。

▲辻利茶舗推出全新3款抹茶甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

除外，近日辻利茶舗也推出最新「盛夏抹芒祭」，首推「抹芒冰沙漂浮」，底層的冰涼冰沙層層堆疊招牌抹茶霜淇淋、香甜芒果雪酪、抹茶奶酪布丁，最後再放上愛文芒果丁增添口感，每一口都超滿足，且冰沙還開放辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等3口味任選，售價235元，即日起搶先開賣。

▲抹芒奶酪布丁百匯層層堆疊超澎湃配料。

第2波則預計於7月11日上市，必吃「抹芒奶酪布丁百匯」，選用水信玄餅為基底，接著淋上抹茶醬，再堆疊芒果雪酪、芒果奶蓋、抹茶霜淇淋、酥脆餅乾，最後放上整顆軟嫩抹茶奶酪布丁，配料超澎湃。

還有「抹芒奶酪布丁刨冰」，選用清涼抹茶刨冰包裹芒果醬、愛文芒果丁，頂端搭配芒果奶蓋及抹茶奶酪布丁，最後灑滿抹茶粉點綴，茶香超濃郁，以上2款甜品售價皆為265元。提醒3款甜品只在遠百信義A13店內用限定販售。