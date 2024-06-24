楓紅最前線！一次搞懂日本紅葉季怎麼玩

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期

日本賞楓必定要關注紅葉最前線情報，以掌握賞楓最佳時機！日本楓紅時間大約會從 9 月開始，由北海道最先吹起入秋的號角，隨著溫度下降一路往南，紅葉逐漸鋪滿這片大地。日本賞楓熱點總整理，讓喜愛追楓旅客一次掌握所有資訊，還有楓期限定玩法，千萬別錯過！

▲從黑岳纜車四面的窗戶，可以一睹大雪山華麗秋景。（圖／喜鴻假期）

【北海道地區】9 月中旬～10月下旬

大雪山黑岳空中纜車：北海道最高峰的旭岳（標高2,290公尺），保留最原始的自然景色，是大雪山國家公園裡的大雪山連峰之一。夏季高山植物盛開，８月底落葉樹樹葉開始變紅，九月中旬滿山遍野的紅葉景觀美不勝收。乘著黑岳纜車，至黑岳五合目賞楓單程約７分鐘，由纜車上可眺望如詩似畫的紅葉，這種壯觀景色，一定要親身體驗。

▲秋季的奧入瀨溪景緻有如名畫。（圖／喜鴻假期）

【東北地區】9月下旬〜11月中旬

奧入瀨溪流：東北美景之最。有「最美楓紅之地」的日本東北地區，多處皆可欣賞到紅黃交織的秋季絕景。深邃的森林和清徹的溪水吸引了遊客的目光，全長14公里的溪流，瀑布和急流很多，遍布奇岩怪石和原始森林景觀，沿著溪流散步秋意盎然。

▲日本北陸地區立山黑部秋季處處有美景。（圖／喜鴻假期）

【北陸地區】9月下旬〜12月上旬

立山連峰：「日本之座頂國立公園」。秋天時分，不論是室堂還是大觀峰，都有美得像打翻調色盤般的繽紛風景，紅葉隨著季節漸漸佈滿立山黑部的山頭，因海拔高度不同，楓葉的範圍會形成色層濃淡的「三段紅葉」奇景，還有機會看見讓人震撼的黑部水壩放水。

▲關西嵐山渡月橋嵐山公園秋季楓情無限。 （圖／喜鴻假期）

【關西地區】10月中旬〜12月上旬

搭火車尋訪紅葉：京都嵐山。秋天的嵐山竹林在楓紅與古建築之間散發出超凡氣息，見證嵐山絕美景緻。還有秋天的清水寺更是讓人流連忘返，兩大必看重點「三重塔」、「清水舞台」被熱情的楓葉包圍，夜晚還會有點燈活動，與古色古香的美景融為一體！

▲河口湖湖水與紅葉相映，山水景色值得細細欣賞。（圖／喜鴻假期）

【關東地區】10 月上旬～12 月上旬

河口湖：紅葉豔麗富士河口湖周圍的群山漸漸被染成紅色，色彩鮮豔的紅葉令人賞心悅目，散發秋天的氣息。在河口湖畔大約有400～500株楓林，在紅葉時節可見豔紅、金黃點綴的湖畔，湖水與紅葉相映美麗的山水景色，美不勝收。

日本賞楓之旅，還能同場加映賞銀杏！黃澄澄的銀杏也是日本秋季的美好景色。豔黃色的夢幻銀杏隧道，加上層層疊疊的紅葉，如厚地毯一般，不論是帶小孩、三五好友，或是一家人出遊，絕對不虛此行。

追楓一族們，一起出發日本賞楓去！

推薦行程：

早鳥優惠最高省1,500元

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