良心業者再+2！基隆拉麵店溏心蛋降價5元　台北海產粥加蛋10元

▲基隆的羽都麵屋加點溏心蛋由25元降為20元。（圖／取自羽都麵屋臉書）

記者黃士原／台北報導

蛋價創近3年新低，零售通路日前宣布調降雞蛋價格，越來越多餐飲業響應降價。位於基隆的羽都麵屋，因為近期蛋價回穩，調降的食材成本想回饋給客人，因此加點溏心蛋由25元降為20元，而台北市的阿英海產粥也宣布今日起，加蛋只要10元。

位於基隆的羽都麵屋日前在臉書公告，最近蛋價調降還算穩定，老闆跟闆娘決定將調降的食材成本回饋給客人，加點溏心蛋（每顆）從原本的25元調降20元。不過，店家也提到，如果蛋價調漲回來，他們也會恢復原價。

▲台北市的阿英海產粥也宣布今日起，加蛋只要10元。（圖／取自阿英海產粥臉書）

另外，台北市捷運科技大樓站附近的人氣小吃─阿英海產粥，昨天也在臉書貼文表示，最近新聞說蛋降價了，蛋農銷量不好，希望店家也能降價促進買氣，「身為面惡心善的佛心店家，大家的要求我們聽到了」，6月21日開始，加蛋只要10元（原價15元）。

之前台北市蛋商公會理事長林天來曾喊話，呼籲餐飲業適度調降蛋價，台東縣鹿角食堂早餐店早在6月10日宣布，加蛋從15元降至10元，業者表示，雞蛋已從每箱1200元降至750元，應適度降價回饋消費者，也不該賺這麼多。