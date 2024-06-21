ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

良心業者再+2！基隆拉麵店溏心蛋降價5元　台北海產粥加蛋10元

▲基隆的羽都麵屋加點溏心蛋由25元降為20元。（圖／取自羽都麵屋臉書）

▲基隆的羽都麵屋加點溏心蛋由25元降為20元。（圖／取自羽都麵屋臉書）

記者黃士原／台北報導

蛋價創近3年新低，零售通路日前宣布調降雞蛋價格，越來越多餐飲業響應降價。位於基隆的羽都麵屋，因為近期蛋價回穩，調降的食材成本想回饋給客人，因此加點溏心蛋由25元降為20元，而台北市的阿英海產粥也宣布今日起，加蛋只要10元。

位於基隆的羽都麵屋日前在臉書公告，最近蛋價調降還算穩定，老闆跟闆娘決定將調降的食材成本回饋給客人，加點溏心蛋（每顆）從原本的25元調降20元。不過，店家也提到，如果蛋價調漲回來，他們也會恢復原價。

▲台北市的阿英海產粥也宣布今日起，加蛋只要10元。（圖／取自阿英海產粥臉書）

▲台北市的阿英海產粥也宣布今日起，加蛋只要10元。（圖／取自阿英海產粥臉書）

另外，台北市捷運科技大樓站附近的人氣小吃─阿英海產粥，昨天也在臉書貼文表示，最近新聞說蛋降價了，蛋農銷量不好，希望店家也能降價促進買氣，「身為面惡心善的佛心店家，大家的要求我們聽到了」，6月21日開始，加蛋只要10元（原價15元）。

之前台北市蛋商公會理事長林天來曾喊話，呼籲餐飲業適度調降蛋價，台東縣鹿角食堂早餐店早在6月10日宣布，加蛋從15元降至10元，業者表示，雞蛋已從每箱1200元降至750元，應適度降價回饋消費者，也不該賺這麼多。

關鍵字： 降價 雞蛋 羽都麵屋 阿英海產粥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高雄猴紅燈起步翹孤輪耍帥！　下秒「車屁股冒火花」人慘摔躺路中

推薦閱讀

當代藝術館「彩虹窗景」！LGBTQ作品展出

當代藝術館「彩虹窗景」！LGBTQ作品展出

肯德基「2大超值優惠」限時9天吃

肯德基「2大超值優惠」限時9天吃

良心業者！基隆拉麵店溏心蛋降價5元

良心業者！基隆拉麵店溏心蛋降價5元

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

4大超商「夏至優惠」一次看

4大超商「夏至優惠」一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱高雄6家青旅！日式澡堂24小時開放

台北福華飯店曝光3D中庭照！2026見客

「大稻埕夏日節」3住房專案一次看

日月潭「漢來日月行館」第3季開幕

陳耀訓中秋蛋黃酥7/2開放預購

高雄必比登熄燈後改名重新出發

民生社區富錦街蔬食料理餐廳新開幕

直擊龐貝古城！紅燈區、商店街全保留

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

新北2飯店「夏日電影院」超消暑！

熱門行程

最新新聞更多

當代藝術館「彩虹窗景」！LGBTQ作品展出

肯德基「2大超值優惠」限時9天吃

良心業者！基隆拉麵店溏心蛋降價5元

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366