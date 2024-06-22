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3門市限定！亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」今天開搶了

▲▼亞尼克。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克生乳捲吃到飽2.0今天0時開放報名。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控手刀開搶！人氣甜點品牌「亞尼克」超殺「生乳捲吃到飽2.0」開放報名了，只要花399元就可享最多25款甜點、餅乾吃到飽，今（22）日0時起於官網搶先開放7月吃到飽場次，北部門市每日限量10人，中南2門市每日限量20人，超殺好康肯定要搶。

▲▼亞尼克鮮芋奶霜生乳捲。（圖／亞尼克）

▲▼生乳捲、喜Q餅通通吃到飽。

▲▼亞尼克喜Q餅。（圖／亞尼克提供）

亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」加碼3個月再登場，只要花399元（含1杯100元以下飲品任選）就可享個人生乳捲吃到飽，這次除生乳捲、美式派塔、切片蛋糕外，更加入人氣伴手禮系列如黑糖麻糬、喜Q餅等，一口氣網羅最多25品項通通吃到飽，今（22）日0時起搶先於官網開放報名7月場次，當月22日0時起再開放下個月場次報名，活動詳情以官網公告為準。

亞尼克生乳捲吃到飽2.0活於7月1日至9月30日限定開跑，舉辦門市包括永和中正門市、台中旗艦門市及高雄旗艦門市，其中，永和店為每周一至周四舉辦，每日限量10人，台中店及高雄店則只在周六、周日舉辦，每日限量20人，活動限內用，限時90分鐘。

▲▼一〇八抹茶茶廊推出「檸檬X抹茶」系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲一〇八抹茶茶廊推出夏季限定3款新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

除了搶甜生乳捲吃到飽，甜點控也不能放過一〇八抹茶茶廊推出的最新3款「檸檬X抹茶」系列新品，首推人氣經典「檸檬抹茶奶酥大判燒」，選用抹茶外皮搭配拌入糖漬檸檬皮的檸檬卡士達，以及自家製宇治抹茶奶酥，一次就能吃到雙餡口感，抹茶香十足還有清爽檸檬果香，每個售價68元。

▲▼一〇八抹茶茶廊推出「檸檬X抹茶」系列新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲檸檬抹茶奶酥大判燒吃得到雙餡。

還有2款飲品選擇，其中，「檸檬抹茶凍冰沙」選用酸甜檸檬冰沙作為基底，搭配Q彈抹茶果凍、特調抹茶蜜，還吃得到糖漬檸檬皮，售價138元，另一杯「檸檬抹茶凍漂浮冰沙」則是檸檬抹茶凍冰沙再加上經典抹茶霜淇淋，增添一股茶奶香滋味，售價188元，即日起至9月2日於全門市上市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 一〇八抹茶茶廊

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