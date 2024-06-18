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新北也有大縱走！銀河洞、皇帝殿「11條步道修復完工」位置圖速覽

▲「皇帝殿」壯闊景觀，讓年輕女生也勇於挑戰。（圖／網友kegw137提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平溪「皇帝殿」壯闊景觀，讓年輕女生也勇於挑戰。（資料照／網友kegw137提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／台北報導

不只台北市有台北大縱走，新北市200多公里山林步道也經盤點後，劃分出108公里的微笑山線大縱走，分別由大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段和五分山群段所連接，同時，今（18日）觀旅局分享共修復11處步道，等天氣穩定就來走進郊山，徜徉大自然的懷抱。

▲觀旅局首次以全線檢視、分段修繕方式進行步道整建，於2023年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並於5月28日完工。（圖／新北市觀旅局提供）

▲整修工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並於5月28日完工。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

新北市觀旅局透過微笑山線縱走環境營造計畫，將新北市的樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇和平溪9個城鎮的山林串連，打造出一條連結新北市南緣結合小鎮旅遊、自然生態、山林旅遊的縱走路線。

▲觀旅局首次以全線檢視、分段修繕方式進行步道整建，於2023年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並於5月28日完工。（圖／新北市觀旅局提供）

▲108公里的微笑山線大縱走，分別由大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段和五分山群段所連接。點圖可放大。

觀旅局首次以全線檢視、分段修繕方式進行步道整建，於2023年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並已於5月28日完工。

▲觀旅局首次以全線檢視、分段修繕方式進行步道整建，於2023年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並於5月28日完工。（圖／新北市觀旅局提供）

▲三峽區鳶尾山步道新設木作階梯。

觀旅局說，本次修復的步道，一共有11條，包含樹林區大棟山步道、土城區石門內尖山步道、三峽區鳶山/鳶尾山步道、中和區圓通寺烘爐地步道（五尖山-烘爐地）、中和區圓通寺烘爐地步道（五尖山-圓通禪寺）、鶯歌區光明山稜線與鶯歌石步道、新店區銀河洞步道、和美山步道、石碇區皇帝殿步道、深坑區猴山岳步道、 平溪區幼坑古道等。

▲觀旅局首次以全線檢視、分段修繕方式進行步道整建，於2023年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，工程包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，並於5月28日完工。（圖／新北市觀旅局提供）

▲樹林區大棟山步道考量現地環境自然原始，已拆除既有塑木，改為使用塊石堆砌而成的砌石階梯。

其中，樹林區大棟山步道考量現地環境自然原始，已拆除既有塑木等較為人工化材料設施，改為使用塊石堆砌而成的砌石階梯，增加環境自然融合度，營造出尊重自然、永續發展的山林步道。

關鍵字： 新北市旅遊 微笑山線大縱走 熱血行腳 郊山 登山

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