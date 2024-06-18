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每日每店限量100杯！手搖飲「2大飲品買1送1」限時3天搶喝

▲▼COMEBUY蘋果冰茶、鳳梨冰茶。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY祭出2大飲品限時買1送1。（圖／COMEBUY提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就忍不住想來杯清涼飲品！人氣手搖飲品牌「COMEBUY」驚喜祭出「2大人氣飲品買1送1」優惠，有蘋果冰茶、鳳梨冰茶任選，每店每日限量100組，售完為止，6月24日起限時3天開跑。

COMEBUY祭出「2大飲品買1送1」消暑優惠，6月24日至6月26日連3天凡於門市購買蘋果冰茶、鳳梨冰茶即可享「同品項買1送1」，限大杯，每人每次最多買2送2，各門市每日限量100組，數量有限、售完為止。

COMEBUY「蘋果冰茶」為熱銷13年的人氣飲品之一，選用蘋果果露加上新鮮檸檬汁，再放進有嚼勁的寒天晶球，每一口還能吃到蘋果果肉，消暑又好喝，而「鳳梨冰茶」則是嚴選台灣金鑽鳳梨搭配茉莉綠茶，同樣也吸得到鳳梨果肉。

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP祭出大杯日月潭紅茶只要19元。（圖／TEA TOP第一味提供）

另外，TEA TOP第一味至6月25日也於全門市推「大杯日月潭紅茶19元喝」優惠，每人限購2杯，西門町店則加碼每人可買6杯，划算爆表；日月潭紅茶是選用台茶十八號，產自自家「紅茶製研所」，茶湯鮮紅甘潤，還帶有獨特薄荷肉桂香、焦糖風味。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEBUY 買1送1 TEA TOP第一味

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