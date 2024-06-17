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不限口味！　COLD STONE「冰淇淋下殺17元」今天限定吃

▲▼「COLD STONE x 怪物彈珠」推2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE祭出17元冰淇淋今天限定吃。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱快衝吃冰！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」今（17）日祭出限時1天「冰淇淋17元吃」的超殺優惠，且開放全口味任選，趕緊開吃去。

COLD STONE今（17）日於全直營門市祭出「冰淇淋第2杯17元」限定優惠，只要於門市購買同尺寸冰淇淋即可享第2杯17元，且不限口味，並以價低者為優惠品項，優惠不含脆餅、桶裝；目前最新口味為重磅回歸的「哈密瓜冰淇淋」及超著時的「芒果冰淇淋」，把握機會來吃冰消暑。

▲▼好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

另，好丘近日則強勢推出「山系刨冰2.0」，一共有3口味選擇，首推「合歡山·雲海」，選用絕美亮粉色重現花季浪漫，刨冰裡藏有酸甜鳳梨塊、百香果、椰果與果凍等料，再淋上由火龍果、檸檬和薄荷完美結合的淋醬，最後再放上一朵棉花糖白雲點綴，可愛到不行。

再來的「阿里山·眠月」靈感來自阿里山茶園，選用茶園幽靜的翠綠山色作為主體，內藏手工蜜紅豆、鮮奶酪及黑糖珍珠，再淋上煉乳煎茶醬，打造濃郁口感，最後還放上鹹奶油增添口感，並以月亮、星星點綴，氛圍感十足。

最後一款「玉山·日出」則嚴選夏季當季芒果打造成消暑金黃山色，冰山內藏新鮮芒果、復古蜜漬芒果青，再澆上鳳梨、芒果和薄荷特製的淋醬，口感酸甜又開胃，山頂上還搭配炙燒甜橙片，欠吃又欠拍，即日起於好丘信義店限定開吃。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 好丘 GOOD CHO’S

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