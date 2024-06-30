荷蘭女孩與南國的邂逅！秘境矮房藏道地荷蘭味　還能順遊龍盤草原

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

LUMI 咖啡店在初期接觸墾丁時，就已經收藏在我的口袋名單中了，位在龍磐大草原附近的角落中，佇立著一棟矮房子，而這間墾丁咖啡廳是由一位荷蘭女孩所經營，打造一個愜意又環保的空間，除了有多樣化的飲品選擇以外，還可以品嚐到荷蘭在地的小鬆餅。這樣的手繪矮房也增添了不同的異國樣貌。

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墾丁咖啡廳LUMI 咖啡店地理位置



LUMI 咖啡店位在龍盤大草皮周邊，走在這條蜿蜒的沿海公路上，會發現一棟帶有濃厚文青風格的矮房。這棟建築低調且隱秘，一個不注意真的會很容易擦肩而過。LUMI 咖啡店隱藏在台灣最美的沿海公路旁，雖然外表不起眼，但卻擁有無與倫比的視野。

墾丁咖啡廳LUMI 咖啡店環境介紹



走進LUMI 咖啡店裡，在這個小小空間裡，每一個空間角落都充滿著與荷蘭人的熱情。這裡的裝潢風格簡約，以最簡單的方式營造出一個夏天的氣息。

▲層架中有擺放許多書籍可以供各位借讀，還有相關的周邊產品也都可以購買。

▲這一隻海龜算是LUMI 咖啡店的代表圖騰，在空間裡都可以一直看到。

▲LUMI 咖啡店早期的菜單就是以石頭菜單為主，只要有客人前往，老闆娘就會端出一盤石頭，讓各位可以挑選飲品跟甜點。

餐點介紹

荷蘭小鬆餅

來到這邊一定要吃荷蘭小鬆餅，在鬆餅上撒上糖粉還有奶油來點綴是荷蘭最傳統的滋味。這樣一粒就直接一口，省掉了剪切的麻煩。而且荷蘭鬆餅吃起來奶香味相當的濃郁，而且吃起來的口感也特別的Ｑ彈。

椰子咖啡

這一杯椰子咖啡相當的特別，第一次嚐到椰子與咖啡的組合，咖啡廳融合椰子的甘甜，喝起來相當的清爽解暑。

LUMI 咖啡店

地址：屏東縣恆春鎮坑內路39號

電話：（09）7242－4032

營業時間：11：00－17：00（公休時間看官網）

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