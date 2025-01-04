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2025台南最新夜市口訣曝光　「大尖武花大武花」搞懂每天逛哪家

▲▼花園夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）

▲台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到台南玩一定要做的事當然就是逛夜市，隨著近期實境節目《夜市王》播出，也為許多夜市店家打出知名度。台南市政府就公布2025最新台南夜市口訣，就是「大尖武花大武花」，或「大尖武花大花花」，只要記起來就可以知道每天要逛哪。

台南大型特色夜市眾多，光是市場處公告超過40攤以上較具規模的就有近50處，但並非天天都有營業，因此網友間將夜市營業時間依照周一到周日排列變成口訣，方便記憶。

▲▼花園夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳學斌、沈亨斌攝）。

▲台南有許多特色夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳學斌、沈亨斌攝）

而現在最新的夜市口訣就是「大尖武花大武花」或「大尖武花大花花」，其中「尖」指的是「小北夜市」及「大東夜市」，照著記就對了。

除了市中心較有規模的夜市外，其他行政區也有許多大型夜市可以選擇，例如，新營區每周六的「中華路夜市」，就可以搭配新營的景點遊程，如新營糖廠五分車體驗、老屋巡禮，或是接下來新營的新營波光節。

▲▼花園夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師李升廷攝）

▲想要找特色小吃，到夜市就對了。（圖／台南市政府提供，攝影師李升廷攝）

鹽水區每周三的鹽水夜市，也可以搭配鹽水小鎮的古蹟巡禮，如八角樓、永成戲院、橋南老街、護庇宮、鹽水武廟、鹽水車站等，或是目前已經開幕的鹽水月之美術館，以及之後即將開幕的月津港燈節。

另外，冬天到白河關子嶺泡湯之外，也可以到白河市區逛夜市，每周二的「長安路夜市」以及每周日的「國泰路夜市」也是熱鬧滾滾；鄰近的柳營(每周四)、六甲(每周五)、官田(每周六)、下營(每周日)、麻豆(每周一)也都有規模不小的在地夜市，讓大家可以在蒐集夜市口袋名單之餘更豐富行程、深入在地。

關鍵字： 台南旅遊 台南美食 夜市 大尖武花大武花 美食雲 美食情報

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