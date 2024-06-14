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竹子湖花季倒數！「4條繡球花步道」位置一次看　藍調時更仙氣

▲「陽明山竹子湖繡球花季」只到6月23日。（圖／大地處提供）

▲陽明山竹子湖下湖區「迎春圃花園」。（圖／大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北市氣溫飆破30度，不妨把握機會上陽明山吹風、賞繡球花，「陽明山竹子湖花季」只到6月23日，紫、藍、粉、白等各色繡球花爭相綻放，在陽光灑落下更顯迷人。大地處分享4條可以看到繡球花的步道，迎著微風在山中漫步，度過愜意的午後。

▲「陽明山竹子湖繡球花季」只到6月23日。（圖／大地處提供）

▲山頭披上一團團繡球花，美不勝收。（圖／大地處提供）

初夏的陽明山竹子湖比平地涼爽許多，氣溫大約低上6度，尤其山頭披上一團團繡球花，美不勝收。大地處表示，竹子湖地區的繡球花生長環境得天獨厚，濕潤的氣候與土壤特性為繡球花提供了理想的生長條件，紫、藍、粉、白等各色繡球花在山區步道綻放，如「頂湖環狀步道」、「陽明溪溪畔步道」均找得到其蹤跡。

▲「陽明山竹子湖」步道圖，點圖可放大。（圖／大地處提供）

▲▼「陽明山竹子湖」各農園位置及步道圖，點圖可放大。（圖／大地處提供）

▲「陽明山竹子湖」步道圖，點圖可放大。（圖／大地處提供）

大地處土石流防治科科長朱信安指出，步道沿溪流水圳而砌、平緩好走，是假日踏青、賞花都推薦的路線，其中，頂湖地區的環狀步道，是山坡地的無障礙友善空間，坡度平緩，透水性工法讓步道防濕易行。

此外，全長約500公尺，卻風景如畫的「水車寮步道」十分推薦，時不時飄散過來的霧氣，點綴出初夏限定的場景。而又被網友譽為竹子湖魔幻森林的「青楓步道」，左邊是竹子湖溪，右邊是曹家花田香，上段會走在青楓林中，鬱鬱蔥蔥相當療癒，皆能盡情探索。

▲曹家花田香6/12最新花況。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

▲曹家花田香6月12日最新花況。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

曹家花田香也分享傍晚後的藍調實況，大片藍色花海伴隨著向晚的天空，宛如仙境中不真實，不過目前繡球花花況接近尾聲，預計可以維持到6月底。

實際上，步道跟繡球花田其實是緊鄰的，但如果要看整片完整的繡球花，需要進入園區內，請以行動給予農民支持。另外，近日天氣不穩定，遊客上山請攜帶雨具、小心腳步，同時也請落實無痕山林的原則，個人垃圾帶下山，共同守護山林原貌。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山竹子湖繡球花季 頂湖環狀步道 青楓步道 水車寮步道 陽明溪溪畔步道

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