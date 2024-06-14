火鍋商業午餐打89折！王品3品牌祭平日優惠　消費套餐送鮪魚甜蝦

▲「青花驕」推出平日雙人商業午餐，平日下午4點前到店內用餐打89折。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

今年最後的3天連假結束，下半年將面對每周都上班五天的現實，王品集團旗下3品牌祭出平日限定優惠來撫慰上班族心靈，阪前和牛鐵板燒消費套餐送鮪魚甜蝦盛合，金咕則招待爆炸起司蒸蛋，而平日下午4點前到青花驕選用雙人商業午餐，可享89折優惠。

▲平日到「阪前和牛鐵板燒」消費套餐，於社群打卡或發布評論，招待「鮪魚甜蝦盛合」。（圖／王品提供）

陪伴辛苦的上班族，阪前和牛鐵板燒即日起到7月31日期間，平日到店消費套餐，於社群打卡或發布評論，就送價值680元的「鮪魚甜蝦盛合」1份，以磯邊燒技法轉化出的薄炸海苔，疊上鮪魚、甜蝦、鱒魚卵，一口嚐盡來自大海的鮮甜。

▲韓式燒肉「金咕」祭出上班日限定優惠，到店消費套餐，每套餐招待韓式「爆炸起司蒸蛋」。（圖／王品提供）

韓式燒肉金咕同步祭出上班日限定優惠，即日起到6月28日期間，於平日午間11:30-14:00和平日晚間8點以後，到店消費套餐，每套餐招待韓式「爆炸起司蒸蛋」1份。

此外，青花驕全台9家門店（不適用台北中山北店）同步推出平日限定的雙人商業午餐，於周一至周五下午4點前到店內用，可享優惠價1199元（89折）。套餐包含2人份麻辣湯底、肉品3選1、丸類3選1、附食2選1和飲料1壺。

▲台北凱達大飯店餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區。（圖／台北凱達大飯店提供）

另外，台北凱達大飯店百宴自助餐廳即日起至8月底推出「寶島海鮮季」，餐檯除了可以品嘗到肉質軟嫩鮮甜的葡萄蝦、Ｑ彈富有膠質的漫波魚皮、金沙麥片螃蟹外，假日餐檯再加碼提供炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球。

飯店6月底前加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8任2碼，就送價值199元的「焗烤奶油大蝦」1隻，沒對中的也可以用399元加購「焗烤波士頓龍蝦」，或用99元加購「焗烤奶油大蝦」，每人限點一次。