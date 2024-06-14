1泊2食1人1250元起！住天成文旅爽吃「自助麵吧」　12款口味任選

▲天成文旅-蜂巢鄰近北車後站商圈。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台北車站一帶向來是中南部旅客入住首選，鄰近後站商圈的天成文旅-蜂巢，即日起至12月31日祭出一泊二食住房優惠，平日二人同行入住精緻客房，贈早餐、全新自助麵吧，每房2,499元起，等同每人每晚僅需1,250元起。

▲天成文旅-蜂巢精緻客房。（圖／業者提供）



同時，天成文旅-蜂巢創新推出新餐飲設施「自助麵吧」，每份95元起，無論房客或是餐飲饕客，均可享受自煮泡麵的樂趣，該麵吧24小時供應，凌晨也能享受熱騰騰的銷魂美味。

▲「自助麵吧（24小時）」引進時下流行的無人自助泡麵機，提供12款經典口味選擇，涵蓋台式、日式、韓式等風味。（圖／業者提供）



全新餐飲服務設施「自助麵吧（24小時）」引進時下流行的無人自助泡麵機，提供12款經典口味選擇，涵蓋台式、日式、韓式等風味，選好口味自煮泡麵還包含豬或牛五花肉片、雞蛋、高麗菜、玉米粒、蔥花等配料，24小時不間斷的美味服務，滿足各地旅人的需求。

▲▼天成文旅-蜂巢Garden Cafe；自助柑仔鋪復古零食免費嚐，從上午9點開放到晚上9點。（圖／業者提供）



天成文旅-蜂巢融合現代設計與在地文化精神，保留古代儒家八卦窗原貌及蜂巢的六角型結構，提供猶如蜜蜂歸巢似的住宿空間，特色設施包括Garden Cafe、自助柑仔鋪、星空童樂室及自助洗衣服務，營造舒適而溫馨的環境。

另外，打算到捷運中山站逛「微糖生活節-女子喫茶派對」市集的民眾，台北晶華酒店同步於6月底前推出「晶華中山--女子喫茶假期」住房專案，每房7,000元起，入住佔地13坪的豪華客房、享用兩客被CNN推薦的自助早餐，以及沐蘭SPA療程9折優惠。此外，房客於市集或台北晶華內拍照打卡，還可獲贈紅酒一瓶或延遲退房禮遇，訂房加購高鐵車票再享折扣。