策馬特新玩法！敞篷纜車看馬特洪峰　體驗海拔最高跨國移動到義大利

▲策馬特最新敞篷纜車「Cabriolet」。（圖／飛達旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

瑞士是台灣人最喜歡去的歐洲國家之一，且根據台灣旅遊業者觀察，今年瑞士單國團體銷售成長3至5成以上，能深度探索當地的行程備受青睞。而廣受全球旅客喜愛的策馬特，除了馬特洪峰外，今年起旅客到冰川天堂可以搭到最新敞篷纜車，甚至最快只要4分鐘，就能從瑞士進入義大利。

▲策馬特跨國纜車「Matterhorn Alpine Crossing」可說是海拔最高的跨國移動。

策馬特小鎮有3座知名山峰，分別是Rothorn 洛特峰、Gornergrat 葛內拉特、Matterhorn Glacier Paradise 冰川天堂（小馬特洪峰）。其中冰川天堂從2023年7月起推出全新策馬特纜車「Matterhorn Alpine Crossing」，可從瑞士策馬特小鎮跨越阿爾卑斯進入義大利阿爾卑斯山度假勝地切爾維尼亞Cervinia。

▲從義大利側俯瞰瑞士標誌性山峰馬特洪峰。

策馬特纜車「Matterhorn Alpine Crossing」從瑞士直通義大利不到2小時，是海拔最高的跨國移動，旅客不但可以從全新視角欣賞壯觀的馬特洪峰，更能從海拔3883公尺的「Matterhorn Glacier Paradise冰川天堂（小馬特洪峰）」纜車站，連接至海拔3458公尺的義大利「Testa Grigia灰頭山」纜車站，該路段只需要4分鐘，就從瑞士進入義大利。

同時，冰川天堂近期推出新的纜車體驗，在連接策馬特到富利之間推出全新敞篷纜車（Cabriolet），該纜車憑藉其現代設計和通過結構原因圓形的一號支柱的通道吸引旅客搭乘，從今年5月起，又推出最新露天頂層空間，即纜車頂部的獨特敞篷體驗。

▲想到敞蓬纜車最新露天頂層空間需另外加價。

若旅客持有策馬特通行證（Zermatt Peak Pass），可在現場以10瑞士法郎價格加購頂層乘車票，通過一個額外的轉門，經由車站內的樓梯抵達空中纜車的頂部，搭乘敞篷纜車，將周邊壯麗山景一覽無遺。

策馬特通行證同時適用於洛特峰和葛內拉特，其中洛特峰的五湖健行近幾年備受旅客喜愛，葛內拉特則以全程火車為亮點，且不受氣候影響全天候營運。

▲瑞士少女峰。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓旅客提早規劃瑞士旅遊，歐洲火車公司台灣總代理飛達旅遊獨家推出「瑞士秋季早鳥套票」優惠，將所有瑞士火車之旅必備票券包裝在一起，即日起至6月20日之間訂票，獨享「送天數」或「送網卡」的套票升級優惠，優惠最高可省下約新台幣3500元。

「瑞士秋季早鳥套票」包括瑞士旅行通行證（Swiss Travel Pass）、少女峰通行證（Jungfrau Peak Pass）、策馬特通行證（Zermatt Peak Pass）等，山峰券可依旅客規劃任選組合，並可選頭等艙或普通艙。瑞士旅行通行證可搭乘瑞士國鐵火車、巴士、遊船，一票暢遊瑞士山峰、城鎮，並可免費進入500個合作博物館，還可搭乘著名景觀列車；持少女峰通行證、策馬特通行證則可搭乘登山纜車 / 火車等交通工具。

▲▼土耳其卡帕多奇亞熱氣球體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

而若想一次感受東西文化融合魅力，那就一定要土耳其走一趟！作為唯一橫跨歐亞的國家，土耳其從絕美海岸線，到浪漫山城、奇岩異石山谷，或走訪世界最古老市集、再搭浪漫且壯觀的熱氣球，豐富的旅遊與文化魅力，都吸引旅客前往。

為了做出市場產品區隔，可樂旅遊從今年起推出最新嚴選系列產品，並首推4條路線，主打全程無購物站、深度探索在地風景，並入住奢華五星酒店。以土耳其為例，嚴選團體行程共12天，旅程中將前往伊斯坦堡、棉堡、卡帕多奇亞、孔亞、安塔利亞、庫薩達西等城市，走訪清真寺、艾菲索斯古城、哥樂美露天博物館等世界遺產。

同時，藉由內陸線航班，帶領旅客從都會前往愛琴海沿岸最浪漫繽紛的希臘風小鎮「阿拉恰特」，浪漫的建築每一個轉角都超好拍，再前往百年電梯阿珊索爾塔，登頂俯瞰愛琴海風光，嚴選奢華行程每人16萬9900元起。