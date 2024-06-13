新北「3處免費花海」！雙溪7公頃荷花田本周最美　加碼繡球花秘境

▲淡水屯山里石頭厝荷花田目前開約3到4成。（圖／翻攝自賞花快報）



記者彭懷玉／綜合報導

夏季當屬荷花和繡球花最受歡迎，以下分享新北市3處賞花秘境，其中，位於淡水屯山里石頭厝有座偌大的荷花田，目前花況約3到4成，預計可延續至7月；想一次賞荷花、繡球花首選雙溪，「雙溪景觀廊道」沿線種植以藍紫色為主的繡球花，「雙溪區上林里荷花田」也將在本周末迎來最佳花期。

▲淡水屯山里石頭厝8-9號附近，有座隱身在鄉間道路旁的荷花田。（圖／翻攝自賞花快報）



淡水屯山里石頭厝荷花田

淡水屯山里石頭厝8-9號附近，有座隱身在鄉間道路旁的荷花田，是農民利用大屯溪水源，於休耕時打造的賞花秘境，粉嫩花海已在6月陸續盛開，預計花況可延續到7月，茂密花田甚至長得比人還高，建議民眾可在清晨時前往，捕捉荷花清麗的姿態。賞完花後，傍晚不妨到附近的六塊厝漁港，欣賞美妙日落。

▲淡水屯山里石頭厝荷花田預計花況可延續到7月。（圖／翻攝自賞花快報）



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大眾交通：淡水捷運站前搭乘863、862公車，於「屯山國小」站下車。

▲雙溪景觀廊道-雙泰產業道路繡球花預計盛開至7月中。（圖／翻攝自賞花快報）



雙溪景觀廊道-雙泰產業道路

不只陽明山有滿山遍野的繡球花，想看繽紛的繡球花，到新北市雙溪區也有。景觀處表示，雙泰產業道路介於新北市雙溪區到泰平里之間，坡道平緩、景色怡人，景觀處打造成多元型態的景觀廊道，在冬天山櫻、春天的杜鵑花期過後，初夏輪到繡球花綻放，以藍紫色為大宗，預計花期可到7月中。

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大眾交通方式：搭乘火車至雙溪火車站，再轉F815公車至辭職嶺即抵達。

▲▼雙溪區上林里荷花田面積偌大，一共種植超過7公頃的荷花。（圖／翻攝自新北市雙溪區公所-雙溪荷所在）



雙溪區上林里荷花田

雙溪是新北最大友善田園區，採友善耕作方式來推廣食農教育。位於台2丙線16.3K處的「雙溪區上林里荷花田」，種植超過7公頃的荷花，預計最佳賞花期從6/15起至7/31。同時，荷花季將於6/15起正式開跑，當天有舞蹈及音樂演出、荷花田巡禮、本地有機農產品展售，以及DIY手作活動，而浪漫荷花節則在6/29登場，帶來荷花田音樂會、DIY荷花造型輕質土盆栽等活動。

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交通方式：搭火車至雙溪火車站，再轉搭780、781、782至「吊橋頭站」下車，步行200公尺即可達。