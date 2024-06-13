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等15分就能進場用餐！漢堡排「嘉」平日下午離峰時段不用大排隊

▲漢堡排「嘉」平日人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲下午2點半後沒有排隊人潮，等10至15分鐘就能進場用餐。

記者黃士原／台北報導

日本東京人氣店「漢堡排嘉」台灣首家分店開幕已1個月，熱度似乎退了一些，平日下午2點半之後不用排隊，等候15分鐘左右就進場享用漢堡排。不過店家表示，特選牛舌排與和牛漢堡排都是限量供應，通常在1點半、3點半左右就會售完，因此如果想品嚐這兩款美食，還是建議顧客提早來店排隊。

▲漢堡排「嘉」平日人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲11點時的排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

「嘉」在台灣的第一家分店落腳中和環球購物中心，開幕已有1個月，店內共有25個座位，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲特選牛舌排大約在下午1點半左右賣光。

在開幕一個月後，「嘉」的熱度似乎退了一些，以今天為例，11點百貨公司開放入場，餐廳門口並沒大排隊長龍，人數大約30多個，比較晚到的民眾可能要等到第2輪用餐時段。而到2點半之後的用餐離峰時間，排隊人數僅剩個位數，等候10至15分鐘就能進場享用漢堡排。

如果不想久候的民眾，可以在平日2點半至4點半這段時間來用餐，不過店員表示，特選牛舌排與和牛漢堡排都是限量供應，通常在1點半、3點半左右就會售完，因此如果想品嚐這兩款美食，還是建議提早來店排隊。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」2號店進駐台北誠品南西店。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢堡排專賣店「肉的長谷川」2號店5月28日進駐台北誠品南西店。來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

肉的長谷川菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格從250元起至450元。除了經典漢堡排，店家大為推薦流心漢堡與日光蛋漢堡排，前者是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合，後者則是半熟太陽蛋覆蓋在漢堡排上。

關鍵字： 美食雲 漢堡排 漢堡排 嘉

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