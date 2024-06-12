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鼎泰豐宣布漲價！平均調幅6%　蝦仁蛋炒飯售價變300元

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐宣布漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

餐飲業再度喊漲！鼎泰豐宣布今（12日）起漲價，平均調幅約6%，品項包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手等，其中小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%，而一盤蝦仁蛋炒飯價格也站上300元。

鼎泰豐公告，今日起調整部分產品單價，其中小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元，其中小菜漲幅最大，幅度達20%。

▲鼎泰豐小籠包一籠10顆，從250元調整為280元。（圖／記者李毓康攝）

▲小菜從100元調整為120元。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐表示，考量營運成本持續增加，6月12日調漲部分產品單價，平均調幅約6%。鼎泰豐說，主要考量還是在人力成本方面，因為服務業人力缺口，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源，調整價格實在是不得不的做法。

▲元盅雞湯從230元調整為250元。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐也提到，上次調整格是一年半前，而在這期間公司已兩度替員工加薪，最近一次是今年5月1日，累計加薪幅度超過10%。調整後，外場服務人員起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元；料理廚師起薪5萬9千元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

▲富宏牛肉麵6月24日起漲價。（圖／記者黃士原攝）

另外，資深媒體人黃揚明就發文分享，李多慧也愛的牛肉麵、西門町宵夜名店「富宏（荐豪）牛肉麵」預告6月24日起漲價，牛肉麵、牛雜麵、綜合麵等品項各漲10元；牛肉湯麵、麻醬麵等品項則各漲5元。

他也提到，目前該店牛肉麵價格為，大碗120元、中碗110元、小碗100元；漲價以後，牛肉麵最低消費變成「小碗的110元」，也就是說再也沒有百元可以點到的牛肉麵了。
 

關鍵字： 美食雲 鼎泰豐

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