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通通吸得到青蘋果凍！夏季最新「2款奇異果手搖杯」開喝了

▲▼發發The Far Far Farm推出「青蘋凍凍奇異果優格」、「青蘋凍凍奇異果茶」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發夏季最新2款飲品開喝。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接炎炎夏日，主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」推出全新水果系列飲品，選用綠奇異果搭配青蘋果打造2款限定飲品，首推「青蘋凍凍奇異果優格」，每一口都能吸到酸甜奇異果優格搭配手作青蘋凍凍，果香十足，即日起於全門市開喝。

▲▼發發The Far Far Farm推出「青蘋凍凍奇異果優格」、「青蘋凍凍奇異果茶」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲▼2款飲品通通吸得到香氣十足的青蘋凍凍。

▲▼發發The Far Far Farm推出「青蘋凍凍奇異果優格」、「青蘋凍凍奇異果茶」。（圖／發發The Far Far Farm提供）

發發推出2款全新夏季飲品，並打造全新手作配料「青蘋凍凍」，青蘋果香氣十足，口感Q彈又帶有微酸甜感，首推「青蘋凍凍奇異果優格」，把奇異果結合招牌優格後，再放入青蘋凍凍，綿密又有咀嚼口感；另一款「青蘋凍凍奇異果茶」則選用高山青茶搭配輕甜微酸的奇異果，同樣也吸得到青蘋凍凍，清爽滋味夏天喝最適合不過，即日起於全門市上市。

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波楊枝甘露回來了，加碼喝消暑芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另外，萬波超人氣「楊枝甘露」近日也重磅回歸，選用枋山愛文芒果打造而成，配料部分加入不可或缺的西米露，搭配柚肉、椰漿增添風味，再放進招牌Q彈小芋圓，滿滿半杯都是料，若不喜歡小芋圓的也可提前告知店員，只要一杯就有飽足感，今年更加碼推出清涼「芒果冰沙」，濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開喝，同步上架外送平台與線上點餐系統。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 發發The Far Far Farm 萬波島嶼紅茶

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