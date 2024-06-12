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期間限定！日本環球影城最新「鬼滅之刃雲霄飛車」7月登場

▲日本環球影城最新「鬼滅之刃雲霄飛車」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城最新「鬼滅之刃雲霄飛車」暑假登場。（圖／日本環球影城提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城又要有新設施了！從7月19日起至明年1月15日為止，將推出鬼滅之刃XR乘車遊體驗，讓旅客能體驗奔馳在動畫世界中，還有鬼滅之刃主題雲霄飛車，粉絲可不能錯過。

▲日本環球影城最新「鬼滅之刃雲霄飛車」。（圖／日本環球影城提供）

▲鬼滅之刃XR乘車遊。

園區表示，全新登場的2個乘坐式遊樂設施以去年在全世界播放並大受歡迎的「刀匠村篇」，以及最新系列作「柱訓練篇」為舞台，結合園區的原創故事，讓旅客透過XR乘車遊與雲霄飛車體驗，享受超真實的動畫世界。

▲日本環球影城最新「鬼滅之刃雲霄飛車」。（圖／日本環球影城提供）

▲園內的好萊塢美夢雲霄飛車則將變成鬼滅之刃主題。

此外，在「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」雲霄飛車體驗中，旅客可以挑戰與"風柱"「不死川實彌」、"蛇柱"「伊黑小芭內」、"岩柱"「悲鳴嶼行冥」三位柱的訓練，享受園區的兩個原創故事。

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉園區入口意象。（圖／©Disney）

▲東京迪士尼海洋最新主題園區「夢幻泉鄉」正式開放，上圖為入口意象夢幻之泉。（圖／©Disney）

而東京迪士尼海洋的第8座主題園區「夢幻泉鄉」，已經從即日起正式對外開放，以「神奇清泉指引的迪士尼夢幻世界」為構想主軸，擁有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》為主題的3個區域，以及最新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」，還有4個最新遊樂設施，也是遊客今年到日本必玩。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本環球影城 大阪旅遊 亞洲旅遊

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