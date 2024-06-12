吃到飽千元有找！新莊Semi Buffet「朵頤」菜單全新改版

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，極饗焗烤龍蝦。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

「朵頤餐廳Doricious」是饗賓集團位在新北市新莊的Semi Buffet品牌，今年夏天菜單全新改版，主餐分為極饗、精選及經典三大系列，9道主餐全部千元有找，同時也還能享有季節沙拉、開胃涼菜、主廚主食、經典炸物吃到飽。

這次朵頤菜單改版，9道主餐全部千元有找。深受好評的經典主餐價格698元，包含焗烤檸檬扁鱈、味噌焦糖豬肋排、法式油封鴨腿；798元的精選主餐有美國Choice肋眼牛排、美國Choice炭香翼板牛排、奶油香蒜蝦佐煎干貝等品項可選擇；至於898元極饗主餐，則有重達12盎司的美國Choice帶骨牛小排、彈牙鮮甜的極饗焗烤龍蝦、搭配主廚特製波特酒醬的慢熟法式羊排。

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，美國Choice肋眼牛排。（圖／饗賓集團提供）

▲新莊Semi Buffet「朵頤」點主餐，可享自助吧無限吃到飽。（圖／饗賓提供）

朵頤為Semi Buffet，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理，生菜沙拉區也提供多達16種新鮮生菜讓客人選擇。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen主餐之一，「爐烤奶油香蒜龍蝦」。（圖／台北萬豪提供）

另外，也是主打Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日，推出「主餐1+1」優惠，周一至周三午間餐期，雙人同行，一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助吧，即免費贈送同等價值主餐1份，若以最高價的「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2880元，另一同行貴賓僅需點用自助美饌1280元，即可免費享用牛排，現省1600元。