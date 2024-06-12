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揪團開喝！　手搖飲「指定新飲品第2杯10元」只有今天

▲▼CoCo鳳梨可樂達。（圖／CoCo提供）

▲CoCo祭出新飲品第2杯10元喝優惠。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，今（12）日限時1天爽喝「鳳梨可樂達第2杯10元」，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周三好友日祭出新品「HPP鮮鳳梨可樂達第2杯10元」限定優惠，該飲品是選用新鮮鳳梨結合椰奶冰沙，還加入QQ椰果增添口感，口感酸甜又清涼，今（12）日限時1天於官方LINE帳號開放領取優惠券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍3款飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另，康青龍至6月18日也有「3大飲品買1送1」，優惠品項包括「紫果橙凍」、「貴妃茶王」及「金蘋百香」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，Uber One會員則可加碼享消費滿額再打85折優惠。

飲品推薦「紫果橙凍」，是選用碧玉茉莉綠茶作爲茶底結合紅龍果、柳橙，再層層堆疊手作香橙凍，果香十足，還有「貴妃茶王」則嚴選南投高山烏龍茶葉搭配特製荔枝果露，再加入酸香檸檬點綴，酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 康青龍

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