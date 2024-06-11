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卓美亞集團「7飯店療癒活動」一次看！日出瑜珈、森林浴超放鬆

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動，圖為「馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島」。（圖／卓美亞集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

在推動全球健康日 （Global Wellness Day）後，在歐洲、中東和亞洲均有據點的卓美亞集團宣布，今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動，旅客在抵達目的地後，能迅速融入異國氛圍中，並將在卓美亞體驗到的健康生活模式帶入生活中，以下盤點7飯店健康活動亮點，準備來場身心靈療癒體驗。

馬爾地夫：一島一飯店的「馬爾地夫卓美亞酒店奧拉哈利島」，坐落於北馬累環礁晶瑩剔透的海水中，酒店透過集體網球訓練、呼吸調節練習、製作健康果汁等營養課程，還有日出瑜珈和冥想訓練活動等，使旅客能達到內心平靜、外在活力的內外和諧，讓身心靈得以平衡。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲卓美亞峇里島酒店風景如詩如畫，無論走進潔淨的夢幻海灘 （Dreamland Beach），伴隨綠意環繞與印度洋交輝映，美不勝收。
峇里島：卓美亞峇里島酒店風景如詩如畫，無論走進潔淨的夢幻海灘 （Dreamland Beach），伴隨綠意環繞與印度洋交輝映，美不勝收。此酒店推出一系列豐富體驗，包括音療課程、哈達瑜珈，以及日落時分於海灘上活力四射的尊巴舞（Zumba），讓旅客感受這片土地的靈性與當地文化。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲充滿奧斯曼風情的卓美亞棕櫚島皇家酒店，可以在寧靜的海邊練習日出瑜珈等。

阿聯酋：充滿奧斯曼風情的卓美亞棕櫚島皇家酒店，從超級食品課程，到精神集中練習都有，內在部分囊括傳統心靈祈禱、調整練習的花園草坪迷宮漫步，以及在寧靜的海邊練習日出瑜珈等，讓旅客沉浸在美妙的自然環境中，慢下步調、陶冶性靈。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲卓美亞薩迪亞特島度假酒店坐落於阿布達比人氣海灘上。
阿布達比：卓美亞薩迪亞特島度假酒店坐落於阿布達比人氣海灘上，酒店將推出許多讓客人與大自然親密互動的活動，包括以根脈輪為重點的流瑜珈課程，將垃圾變為繁茂植物的教學活動；以及利用酒店水培農場新鮮食材變身營養美食的體驗。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲卓美亞巴林灣水療度假酒店坐落於巴林西海灘上，飯店為旅客準備了迎賓冰沙，並提供日落輕艇、土耳其浴室熱瑜珈課程等活動。
巴林：卓美亞巴林灣水療度假酒店坐落於巴林西海灘上，飯店為旅客準備了迎賓冰沙，並提供日落輕艇、土耳其浴室熱瑜珈課程等活動，以及貼心備好薰衣草噴霧，讓遠道而來的旅客舒服入眠。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲「卓美亞索耶爾港水療度假酒店」位於馬略卡島純淨的西北海岸，可以欣賞地中海和世界遺產「特拉蒙塔納山脈」全景的瑜伽課。
西班牙馬略卡島：「卓美亞索耶爾港水療度假酒店」位於馬略卡島純淨的西北海岸，從高處俯瞰著索耶爾港，酒店提供許多晨間體驗，像是有助於恢復活力的 Torre Picada 森林浴，可以欣賞地中海和世界遺產「特拉蒙塔納山脈」全景的瑜伽課，還能在泳池邊享用冰沙等。

▲卓美亞集團今年於旗下7家酒店內啟動以健康為主題#MagentaNature靈感活動。（圖／卓美亞集團提供）

▲廣州卓美亞酒店以大唐盛世的繁榮文化為靈感，為旅客打造有助於保持活力的戰鬥有氧體驗。
中國：廣州卓美亞酒店以大唐盛世的繁榮文化為靈感，為旅客打造有助於保持活力的戰鬥有氧體驗，該活動融合拳擊的力量和速度與皮拉塑形和柔韌性。 喜歡賞景的旅客，還能一邊在戶外泳池練習柔和的流瑜珈，一邊欣賞城市天際線風光和廣州塔。

若嚮往一睹「天堂原型」美稱的模里西斯，全包式度假品牌ClubMed就在此打造旗下最頂級奢華度假村「ClubMed愛比昂」，讓旅客能實際入住天堂島嶼，享受沙灘踏浪玩水、池畔看夕陽，感受愜意的度假時光。

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