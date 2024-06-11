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高雄首間內用店！「31冰淇淋」也將進駐夢時代購物中心

▲「31冰淇淋鄉」也將進駐夢時代購物中心。（圖／取自夢時代購物中心臉書）

▲「31冰淇淋鄉」也將進駐夢時代購物中心。（圖／取自夢時代購物中心臉書）

記者黃士原／台北報導

「31冰淇淋」今年4月重返高雄，不但已經連續開出3家分店，第4家也在籌備中，預計進駐夢時代購物中心，據了解，這會是高雄第一家內用店。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，為了讓顧客在一個月（31天）裡，每天都能品嚐不同的冰淇淋，店裡提供31種口味讓顧客選擇，因此也被粉絲們暱稱為「31 Ice Cream」、「 31冰淇淋」。該品牌在2014年無預警退出台灣市場後，2018年重新回歸，除了經典款、季節限定，每月還會推出不同的特製夢幻特殊口味。

31冰淇淋在相隔10年後，4月重返高雄，除了陸續開出新光三越左營店、新光三越三多店及SKM PARK店，夢時代購物中心粉專日前也貼出裝潢照片，宣布31冰淇淋即將進駐。除了是第4家店之外，臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」還透露，這也是高雄第一家內用店。

▲31冰淇淋6月降價。（圖／資料照／記者黃士原攝）

31冰淇淋日前透過臉書粉專發布「31冰淇淋全面降價公告」，提到他們一直思考著要如何讓更多消費者接近31冰淇淋，即便原物料成本、國際運輸成本雙漲，仍積極與總部溝通、合作，如今終於能降價，「我們從2024年6月1日起實現全商品降價的目標」，標準單球110元降到95元，小雙球從140元降到120元，外帶冰淇淋也有5％～15％不等的降幅。

▲7-ELEVEN推出全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」。（圖／業者提供）

另外，7-11支持在地水果，今年夏天與桃園市府桃園好農合作，明天起推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入生長在高海拔、當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁。每周末五六日，憑icash 2.0或icash PAY支付，就享「第2支半價」，6月21日～6月23日還有夏至活動優惠，不限支付工具，享有全口味同價位「買1送1」。

關鍵字： 美食雲 31冰淇淋 夢時代購物中心

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