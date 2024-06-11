住礁溪長榮12歲↓兒童免費、升等房型　高雄最新海港風飯店7月試營

▲礁溪長榮酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假出遊商機，長榮酒店於全台據點均推出多項消暑住房專案。例如礁溪長榮鳳凰酒店於6月20日前預訂暑假住房，享免費升等、1位12歲以下兒童免費；台南台糖長榮酒店暑假雙人成行，每晚3699元起。

全台長榮酒店據點推出住房優惠，除上處兩據點外，台中長榮桂冠酒店暑假期間推出「好享一抹茶」住房專案，平日雙人入住3699元起，專案贈送降暑的宇治金時圓仔冰券、台中館30週年限定Q版恐龍悠遊卡等多重優惠。

▲嘉義長榮文苑酒店。

嘉義長榮文苑酒店主打「來嘉FUN義下」住房專案，三天兩夜雙人成行8300元起，依房型提供兩天早餐及一天自助晚餐、故宮南院門票等多項優惠。同時，7月1日起，透過長榮酒店官網預訂暑假期間的住宿並加購高鐵車票，可享平日高鐵車票對號座78折、週末85折優惠。

▲新飯店「天成逸旅-舶寓高雄」將於今年暑假開幕。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團則與鳳凰旅遊再次攜手，除興建中的「天成文旅-曉琉球」外，再推旅宿新品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，預計於今年7月試營運。

「天成逸旅-舶寓高雄」坐落於高雄前金區五福三路，整體以海港、貨櫃、船舶為設計概念，全館共有28間客房，房內設有大面落地窗景，盡收周邊風景。

館內也將陸續進駐以新東方風采展現時尚品味的中餐廳，以及美髮沙龍、複合式花店，還有可以飽覽高雄美景的頂樓空中酒吧，暑假開幕後將成為高雄旅宿新亮點。

▲天成文旅-曉琉球則預計於明年開幕。（圖／天成飯店集團提供）

此外，兩業者另外一間共同打造的旅宿「天成文旅-曉琉球」位於小琉球，是當地唯一集團品牌飯店。館內規劃72間房，將包裝一泊二食專案，平均房價上看8000元以上，預計於2025年上半開幕。