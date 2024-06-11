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搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」　星宇7月直飛、每日2班

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

國泰航空宣佈即日起至6月底與台灣8家旅遊業者合作，推出香港3天2夜自由行優惠，其中機票更享買一送一，同時還送景點門票，例如可樂旅遊搭配香港今旅酒店，送每人一張大嶼山／昂坪360標準車廂來回票 、成人每人一張電話卡，每人9800元起。

國泰航空與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊等8家旅遊業者合作，推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，適用出發日為即日起至10月15日為止，且部分優惠兒童不佔床可免費。

例如吉帝旅遊就推出香港海洋公園萬豪酒店買大送小優惠，4人成行，入住香港海洋公園萬豪酒店2晚，並可免費使用客房Mini Bar一次，同時包含香港海洋公園門票、2位兒童不佔床免費，每人1萬2888元起；雄獅旅遊則推出旺角睿景酒店3天2夜優惠，兩人成行入住今年全新開幕酒店，並送合味道杯麵工作坊DIY活動一次、每房一張上網卡，並享兩人同行第二人免費，優惠價1萬1888元起。

▲▼星宇航空與星野集團首度推出北海道頂級TOMAMU滑雪包機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空也將開飛香港。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也宣布將於7月16日開飛「台北－香港」航線，提供每天2個來往航班，並以全新A350-900及A330-900neo廣體客機執飛。

歡慶香港開航，星宇航空也與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，特別推出香港主題樂園酒店3天2夜2萬3599元起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）1萬1999元起等優惠方案。此外星宇航空COSMILE會員下單即贈香港3G網卡；6月30日前刷星宇航空聯名卡，再享額外3000元優惠及昂坪360來回纜車門票一張，數量有限，送完為止。

關鍵字： 國泰航空 星宇航空 交通資訊 優惠快訊 香港旅遊 中國旅遊 大陸旅遊 亞洲旅遊

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