蓋最久的上帝傑作！巴塞隆納「聖家堂」開箱　如走入巨型魔幻森林

▲聖家堂(La Sagrada Familia Basilica)外觀奇特、高聳入雲的建築，是巴塞隆納、也是世界知名的建築鉅作 。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／西班牙報導

18世紀末，巴塞隆納因出現建築大師高第(Antoni Gaudi)而散發光芒，每年吸引超過1000萬遊客造訪這座「高第之城」。其中，聖家堂(La Sagrada Familia Basilica)外觀奇特、高聳入雲的建築，從1882年起興建，遲至今日仍未蓋完，預估會在2026年，也就是高第逝世100周年完工。

▲巴塞隆納聖家堂也吸引許多新人前來拍婚紗 。（圖／記者彭懷玉攝）



聖家堂光是外觀就相當有看頭，值得細細端倪，東西南三面分別為誕生立面、受難立面和榮耀立面，主要出入口在誕生立面，每一座浮雕都有故事，刻畫出聖母瑪麗亞「天使報佳音」，還有拿起鎯頭敲打的耶穌，是祂年輕時曾任木工的樣貌。

▲▼主要出入口在誕生立面，每一座浮雕都有故事；受難立面以耶穌基督受難，死亡和復活升天的情境為主。（圖／記者彭懷玉攝）



受難立面以耶穌基督受難，死亡和復活升天的情境為主，刻劃出著名的《最後的晚餐》，藉此表述耶穌與12使徒用餐的情境，以及耶穌被出賣的「猶大之吻」；在猶大之吻的後方，有一塊4X4的魔術方塊，直數、橫數數字加總起來皆是33，因為耶穌是在33歲時被釘上十字架。

▲在猶大之吻的後方，有一塊4X4的魔術方塊，直數、橫數數字加總起來皆是33，因為耶穌是在33歲時被釘上十字架。 （圖／記者彭懷玉攝）



至於位於南面的榮耀立面未完工，講述包含死亡、最後的審判、煉獄等。立面共有18座尖塔，其中12座鐘塔代表耶穌的十二門徒，教堂中間圓頂上還有6座高塔，分別代表耶穌基督、聖母瑪利亞和四位福音作者。

▲▼高第以有機物為藍本打造出一座巨型森林，56根柱子如樹幹參天直上，撼動人心。（圖／記者彭懷玉攝）



進入聖家堂內，眾人接連發出驚嘆聲，崇尚大自然的高第，以有機物為藍本打造出一座巨型森林，56根柱子如樹幹參天直上，教堂內的光線也因彩色玻璃窗折射，產生出萬花筒般的魔幻意境，有種置身伊甸園、天國的感覺，無直線僵硬的建築，反而是充滿曲線，呈現出躍動的生命力，躁動的靈魂瞬間被安撫，沈澱了身心靈。

▲教堂內的光線也因彩色玻璃窗折射，產生出萬花筒般的魔幻意境 。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼從誕生立面進入，藍色玻璃象徵人的成長茁壯；橙色玻璃則蘊含著夕陽西下、垂垂老矣 。（圖／記者彭懷玉攝）



其實，繽紛的馬賽克玻璃窗也有巧思，巨匠旅遊導遊Jannie解釋，藍色玻璃象徵人的成長茁壯，橙色玻璃則蘊含著夕陽西下、垂垂老矣，而矗立在教堂中的耶穌受難像，還原祂在髑髏地受刑的情境，難得以耶穌生前的樣貌打造，拱起背、昂起頭，供後人景仰。

▲▼矗立在教堂中的耶穌受難像，難得以耶穌生前的樣貌打造；聖家堂建造並無經費，靠的是民眾的捐贈和門票錢，至於會不會如願在2026年全數完工，只能拭目以待了 。（圖／記者彭懷玉攝）



導遊Jannie說，聖家堂其實只有誕生立面是高第本人親自監督建造的，在高第去世的1926年之後，受難立面和死亡立面由其他設計師操刀，目前由四代建築師Jordi Faulí接手，不過由於聖家堂是贖罪教堂，就如同高第曾說，「我的客戶（天主）並不著急」，建造並無經費，靠的是民眾的捐贈和門票錢，至於會不會如願在2026年全數完工，只能拭目以待了。