▲新飯店「天成逸旅-舶寓高雄」將於今年暑假開幕。（圖／天成飯店集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄又有新飯店！天成飯店集團與鳳凰旅遊再次攜手，除興建中的「天成文旅-曉琉球」外，再推旅宿新品牌「天成逸旅-舶寓高雄」，預計於今年7月試營運。

「天成逸旅-舶寓高雄」坐落於高雄前金區五福三路，整體以海港、貨櫃、船舶為設計概念，全館共有28間客房，房內設有大面落地窗景，盡收周邊風景。

館內也將陸續進駐以新東方風采展現時尚品味的中餐廳，以及美髮沙龍、複合式花店，還有可以飽覽高雄美景的頂樓空中酒吧，暑假開幕後將成為高雄旅宿新亮點。

▲天成文旅-曉琉球則預計於明年開幕。（圖／天成飯店集團提供）

此外，兩業者另外一間共同打造的旅宿「天成文旅-曉琉球」位於小琉球，是當地唯一集團品牌飯店。館內規劃規畫72間房，將包裝一泊二食專案，平均房價上看8000元以上，預計於2025年上半開幕。

▲高雄日航酒店年底開幕。上圖為日航行政酒廊。（圖／業者提供，下同）

而高雄今年即將開幕的話題酒店之一，就是大倉日航酒店管理集團旗下「高雄日航酒店」，也是南台灣首間國際日系酒店，酒店樓高22層，客房總數約260間，客房設計以沉穩內斂，現代化陳設中融入和風美學。

▲高雄日航酒店行政客房示意圖。

▲位於酒店內的咖啡廳。

公共設施方面，針對入住行政樓層的旅客設有「日航行政酒廊」，提供專屬活動空間，同時館內設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及日本料理、全日餐廳、中餐廳、咖啡廳與空中酒吧共5間餐飲設施。