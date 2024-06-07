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端午才有！大苑子「7元愛文芒果冰沙」回來了　49門市限定搶喝

▲▼大苑子芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子祭出端午限定7元喝愛文芒果冰沙活動。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

趕緊筆記！人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」端午節限定「7元愛文芒果冰沙」又回來了，端午節當天只要用7元就能爽喝芒果冰沙，全台49間門市限定，每店限量只有50杯，端午小確幸肯定要把握機會喝。

大苑子於端午節（6月10日）當天祭出限時1天「中杯愛文芒果冰沙7元喝」優惠活動，全台49間門市限定，每店限量50杯，11時30分發放號碼牌，中午12時準時開賣；大苑子愛文芒果冰沙是選用來自屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果果肉現切打成清涼冰沙，口感濃郁，還能吃到芒果肉，每一口都超滿足。

49間限定門市有北部：市府夢想店、台北大安也思店、三峽和平店、土城中央店、林口長庚店、桃園大竹店、南崁店、湖口仁和店、新竹中正店。

中部 : 頭份建國店、苑裡店、清水店、沙鹿靜宜店、大雅清泉崗店、豐原南陽店、豐原三民店、西屯中科店、台中朝富店、逢甲福星店、台中精誠店、太平樹孝店、霧峰店、向心南店、彰化大埔店、彰化民族店、鹿港中山店、花壇店、大村店、埔里店、草屯中正店、草屯虎山店、西螺店、虎尾中正店、斗六站前店。

南部 : 台南崇德店、台南東寧店、台南青年店、永康中華店、善化中正店、新市店、高雄後昌店、高雄六合店、高雄自強店、高雄文化店、高雄瑞隆店、岡山站前店、楠梓藍昌店、路竹中正店、屏東林森店。

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP限時19天爽喝大杯日月潭紅茶只要19元。（圖／TEA TOP第一味提供）

另外，TEA TOP第一味為歡慶19周年，即日起至6月25日也於全門市祭出「大杯日月潭紅茶19元喝」優惠，每人限購2杯，西門町店則加碼每人可買6杯，划算爆表；日月潭紅茶是選用台茶十八號，產自自家「紅茶製研所」，茶湯鮮紅甘潤，還帶有獨特薄荷肉桂香、焦糖風味，清爽又好喝。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 TEA TOP第一味 端午節

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