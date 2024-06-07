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住花蓮飯店買1送1！順遊必玩3景點　有最新韓系咖啡廳、親子農場

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮福容大飯店推出買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著振興旅遊補助開跑，花蓮福容大飯店同步推出住房專案，即日起至8月31日為止，加入會員且入住市景客房每晚4500元起，並享買一晚再送一晚，每日限量6間，可選擇一天兩間或連住兩晚，適用入住日為即日起至12月30日。並同步推薦現在到花蓮玩推薦景點，包括日式老屋聚落，或前往新城老街，走訪最新韓系咖啡廳、文青照相館與伴手禮店。

花蓮福容大飯店此次推出「你的補助我來放大! 加贈3000大禮包」專案，除了入住享買一晚送一晚外，業者同步贈送住客價值3000元的大禮包，包括2000元餐飲折價券、KTV包廂與棋藝室買一小時送一小時或VR虛擬實境券2選1，以及無動力自行車3小時。

▲▼花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／業者提供）

此外，今年暑假，遠雄悅來大飯店推出全新改裝客房，並從自6月29日至8月31日推出「航向太平洋」專案，全包型渡假包含美饌、娛樂、海洋公園門票，更響應花蓮補助政策、加碼贈送每房一位12歲以下兒童免費同行及暑假專案旅客抽獎，每晚8800元起。

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／花蓮福容大飯店提供）

▲花蓮將軍府1936。

同時，許多網友也都好奇現在到花蓮能玩什麼？以下就整理出3個景點供旅客參考：

1.「將軍府1936」園區
今年四月甫開幕，位於美崙溪畔的「將軍府1936」完整保留日治時代老房，並進駐多間餐飲品牌，包括米其林二星侯布雄法式餐廳副主廚開的Fine Dining「fujo restaurant」、台北知名餐酒館「渣男Taiwan Bistro 花蓮十渣」等，讓旅客體驗在日式老屋中用餐。

2.洄瀾灣休閒農場
洄瀾灣休閒農場最適合親子一起去，農場內網羅各種打卡點和超萌水豚君、笑笑羊、羊駝等，還有小朋友最愛的小火車、水上教堂，大人小孩都能滿足。

▲▼新城老街山海百。（圖／花蓮福容大飯店提供）

▲新城老街新景點山海百貨。

▲▼花蓮最新韓系咖啡廳。（圖／花蓮福容大飯店提供）

▲新城老街最新韓系咖啡廳「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」。

3.新城老街
新城老街不只有佳興冰果室，曾是電影《盛夏光年》拍攝場景的「新城照相館」也翻新，讓旅客重溫老房子的美好時光。同時，一旁還有今年最新開幕、在網路上備受喜愛的韓系咖啡廳「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」也一定要去，品味日式舒芙蕾、北海道十勝冰淇淋搭配手沖單品咖啡。

老街可玩可逛的還不止這些！文青控到此一定要去「練習曲書店」翻翻二手書，感受老闆的經營心路歷程，也可走一趟有「台版諾亞方舟」之稱的新城天主堂，看日式鳥居與船型教堂；同樣由練習曲書店老闆打造的「山海百貨」，則是今年新開幕的在地文青伴手禮店，販售花蓮在地品牌伴手禮，並規劃私廚餐廳，光是新城老街，慢慢走走逛逛，就能玩上一整天。

關鍵字： 花蓮旅遊 優惠快訊 住宿優惠 花蓮福容大飯店

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