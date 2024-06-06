天母老牌蔬食餐廳「北平金廚」無預警歇業　網：來不及告別

▲天母老牌蔬食餐廳「北平金廚」無預警歇業。（圖／取自北平金廚新蔬食料理臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北市天母地區的「北平金廚」，走過近30個年頭，已成為當地人的共同回憶。不過才熬過新冠疫情，餐廳卻在6月2日起無預警歇業，店家在臉書貼文表示，除了爸媽已有些年紀，還有不可抗的原因。

北平金廚是台北的老字號中式餐廳，民國99年轉型改走創新蔬食料理，成為知名台北蔬食餐廳。餐廳最大特色是他們保留中式名菜菜色，使用新鮮蔬果代替肉類，所以菜單上看的到豆酥雪魚、薑絲大腸這些經典料理的蔬食變化款。

▲北平金廚最大特色是保留中式名菜菜色，再變化成蔬食款。（圖／取自北平金廚新蔬食料理臉書）

北平金廚在Google商家的評論有1700多則，平均分數4.4顆星，不少網友都說是值得推薦的蔬食料理餐廳。不過走過近30個年頭，也熬過新冠疫情，卻在日前無預警歇業，餐廳第二代在臉書上貼文表示，「爸爸媽媽已有些年紀，以及一些不可抗的原因，想休息了」，請原諒他們的倉促與不告而別，但願未來還有機會讓大家再次嚐美味的蔬食料理。

對於北平金廚歇業消息，有網友說「太傷心了，根本來不及告別」、「真的太遺憾了」，不過也有網友給予祝福「期待再相逢，謝謝你們」、「感恩你們帶來這麼美味的蔬食料理」、「期待再次吃到最美味的蔬食料理」、「好好休息，期待再開幕」。

▲北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」6／11結束營業。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

另外，位於新北市萬里區的人氣早餐店「萬里豆漿伯」，在地經營快一甲子，招牌粉漿蛋餅不只當地人愛吃，也很受自行車友歡迎。不過，老闆日前在臉書社團宣布退休，營業到6月10日，6月11日熄燈。得知消息的網友大嘆好可惜，直呼「以後吃不到了怎麼辦」。

▲「萬里豆漿伯」古早味的粉漿蛋餅。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

位於新北市萬里區瑪鋉路上的萬里豆漿伯，是當地傳統早餐店，銅板價就能吃到美味的蛋餅、豆漿與飯糰。其中蛋餅與一般連鎖早餐店不同，屬於古早味的粉漿蛋餅，把雞蛋打進麵糊裡，加了蔥之後，再倒進鐵板上煎熟，成品紮實又Q彈，而且份量十足。另外，店裡還售有豆漿、燒餅、油條、肉包、煎包、油飯與各式口味的飯糰，油飯與紫米飯糰人氣也很高。