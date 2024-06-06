地震影響暑假人潮「花蓮觀光估損15億」　旅宿業：上百客房僅10人住

▲403地震重創花蓮，即使是周末，市區仍呈現冷清樣貌。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮觀光現在有多慘？根據花蓮旅館同業公會估算，4月初至月底的退訂潮已造成5億元損失，若影響持續到7月，整體花蓮觀光經濟損失可能超過15億元。遠雄遊憩也表示，以旗下花蓮遠雄悅來大飯店為例，震後住房率只剩下10%，且觀察此次震後影響將會延續至暑假，但目前海洋公園已經回歸，加上振興補助，下半年業續力拚持平去年同期水準。

▲遠雄遊憩旗下花蓮遠雄悅來大飯店也受到地震影響，但推出新客房與專案吸客。（圖／業者提供）

遠雄遊憩指出，403大地震後，花蓮遠雄悅來大飯店一夜間收到1000間客房取消要求，隨後423發生的強烈餘震更打擊消費者信心，原先4月初遠雄來及遠雄悅樂住房率分別有60%及80％，震後只剩10%以下。

▲花蓮遠雄海洋公園已重新開園。（圖／記者蔡玟君攝）

業者指出，這次衝擊從最開始預期影響到第二季末，直到目前觀察影響將會延續至暑假，即使在花蓮旅行補助的依托下，消費者仍在觀望中，因此7、8月業續還看不清楚。為吸引旅客到花蓮觀光，遠雄遊憩旗下的遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店、遠雄悅樂旅店同時推出新意，包括海洋公園有全新人魚秀，遠雄悅來全新主題客房設備升級，並推出「航向太平洋」專案，每房送一位12歲以下兒童免費住等優惠。

▲403地震導致花蓮當地多個建築倒塌、待拆除。（圖／記者湯興漢攝）

也有花蓮在地旅宿業者表示，震後住房率大跌，上百間客房住房率剩不到一成，每天只有10、20人入住，變成服務人員比住客多。此外，現在花蓮觀光人潮也大幅減少，即使是周末，市區街道也冷冷清清，不如過往喧囂，已經開跑的振興觀光補助是否能帶回觀光人潮，仍有待觀察。