▲銀座篝台北店今日試營運。（圖／取自銀座篝臉書）

記者黃士原／台北報導

2023年初撤出台灣的「銀座篝」再度回歸，開店地點落腳台北市中山區，今日起至6月11日試營運，6月12日正式開幕。店家也在臉書粉專上公布菜單，雞白湯拉麵系列共有8種口味，價格360元起至480元。

「銀座篝」是曾經得到東京米其林推薦的人氣拉麵店，法式濃湯般的湯頭為主要特色，必吃雞白湯拉麵。2018年曾登台進駐台中三井OUTLET，2020年在台中市中美街開出2號店。不過2號店開業沒多久就停業，而三井OUTLET店也在去年1月結束營業，宣告該品牌正式撤出台灣。

▲銀座篝台北店菜單，點圖可放大。（圖／取自銀座篝臉書）

撤出台灣1年多後，銀座篝捲土重來，台北店今日開始試營運，6月12日正式開幕，店家搶先公布菜單，雞白湯拉麵系列共有8種口味，價格360元起至480元，而煮干拉麵系列有2款，價格260元至330元；乾拌Soba有2款，售價270元至340元。

店家強調，在台灣提供的雞白湯，與日本銀座篝完全相同，沒有進行稀釋與調配，湯頭在急速冷凍後再進口台灣，就是為了讓大家就能體驗到本店的原味。店家也提到，由於雞白湯是使用鹿兒島縣的赤雞100%萃取，所以成本會高於其他拉麵店，也請消費者能夠理解與體諒。

▲一樂豚骨拉麵。（圖／記者黃士原攝）

另外，火影忍者一樂拉麵去年8月才進駐新竹大魯閣，但營業不到1年就撤櫃，官方粉專日前公告，因百貨進行櫃位調整而搬遷，同時預告今年將在台北、台中跟大家見面。

由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，2021年8月進駐台北威秀影城2樓，去年8月開出新竹大魯閣店，不過台灣首店信義旗艦店去年10月結束營業，業者今日也公告，4月18日起暫停營業的新竹大魯閣店將會搬遷，也就是現在暫時吃不到了。但餐廳也預告，全新的一樂拉麵分店，今年將在台北、台中跟大家見面。

