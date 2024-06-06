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本村炸雞台灣首店開幕！頭香6點半就來排　大讚「好吃！會再來」

▲▼本村炸雞開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲本村炸雞插旗微風台北車站2樓今天強勢開幕。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2002年自韓國起家、曾被評為「紐約最美味炸雞」的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」全台首店今（6）日上午10時正式開幕，強勢插旗微風台北車站2樓，不僅吃得到招牌蒜醬、秘製香辣等3種口味炸雞，還有年糕香腸串、海鮮煎餅等多款韓料，開店首日就有住在新北市的民眾於一早6點多就到場排隊等嚐鮮，透露尚未吃過本村炸雞，「想來說吃吃看。」吃完也大讚：「好吃！」

▲▼本村炸雞開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲本村炸雞開幕人潮不多。

本村炸雞今（6）日上午10時準時開幕，頭香為一名從新北來的陳小姐，6點多就到店等候門市開門，並透露是看到臉書優惠活動才特意提早來，也表示自己出國幾乎都是吃橋村炸雞，「他們家還沒吃過，想來說吃吃看。」並點了蒜醬、洋釀炸雞口味嚐鮮，吃完後更是狂讚：「好吃！」推薦洋釀口味，更直呼：「會想再來吃第2次！」

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞有3種醬料選擇。（圖／記者黃士原攝，下同）

本村炸雞的炸雞是採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料選擇，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從119元至519元不等，依照部位搭配份量而有所不同。

除炸雞外，本村炸雞也提供多款韓式經典料理及創意小食，其中，韓式五花肉（359元）是以五花肉搭配秘製的沾醬、新鮮蔥絲、蒜片，可包著生菜、芝麻葉一同享用；炸雞漢堡（169元）把韓式炸雞融入至美式漢堡中，柔軟蓬鬆麵包夾入香脆雞腿排，搭配經典醬汁及新鮮生菜，大口咬下超滿足。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲年糕香腸串是推薦必吃小菜之一。

而店內推薦必吃小菜有牛肉起司薯條（109元）及年糕香腸串（99元），牛肉起司薯條是酥脆薯條搭配濃郁肉香的牛肉與起司的組合；年糕香腸串則把韓國年糕跟香腸串在一起，每一口都能吃到2種截然不同的口感；餐廳裡也提供經典湯鍋類像是有是豬肉泡菜鍋（279元）、豬肉辣豆腐鍋（239元）、海鮮豆腐鍋（279元）等。

本村炸雞即日起正式開幕，至6月8日前每日前20組顧客凡購買任一口味炸雞（M或L），就送S雞翅1份（口味任選），此外，開幕期間來店消費滿1千元，即送Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，數量有限，送完為止。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes炸雞台灣一號店已於5月30日開幕。

另，Popeyes炸雞台灣一號店也早在5月30日開幕，開幕首日就吸引超過200人排隊等吃，人氣爆棚，Popeyes除提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司3重奏通心麵。

▲極磅爽脆炸雞。

菜單消費方式為先選主餐、再選配餐，最後還能加點，個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 本村炸雞Bonchon Popeyes

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