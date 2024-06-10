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杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

文／七逗旅遊網　圖、資料來源／杜拜觀光局

杜拜，是許多旅人嚮往的國度！令人驚嘆的建築、阿拉伯異國文化、超群絕倫博物館、七星帆船飯店，以及六星國際美食和當地特色佳餚，多元面貌等著旅人來探索，展開一場絕無僅有的奢華之行。

▲▼杜拜輕奢超值玩 圓夢趁現在。（圖／業者提供）

▲四面鍍金的杜拜相框，在陽光下金光閃閃。（圖／杜拜觀光局）

全世界最大的相框就在杜拜，50層樓高的杜拜相框（The Dubai Frame），建築體高150公尺、寬93公尺，是兩座塔樓由橋樑連接，令人難以相信的是這棟建築居然四面鍍金，在陽光下金光閃閃，如此大手筆真的「係金A」。

登上杜拜相框天空甲板，往北可以眺望到杜拜的老城區，往南則可以欣賞現代都市風情，新舊的比較，輕鬆看出這座城市的變化與成長，如此特別，也讓杜拜相框迅速成為倍受遊客和當地人矚目的新景點。

▲▼杜拜輕奢超值玩 圓夢趁現在。（圖／業者提供）

▲杜拜噴泉欣賞水舞聲光秀。（圖／杜拜觀光局）

哈里發塔是另一個必訪的建築，這棟828公尺高的摩天大樓，是全世界最高的建築，也是在電影《不可能的任務4》中，湯姆克魯斯驚險攀爬的大樓。哈里發塔位在市中心，登高遠眺，整個杜拜美景盡收眼底，還可以看到杜拜購物中心與杜拜噴泉就在腳下。

大氣磅礡的杜拜噴泉，為全球最高的噴泉，來到這裡，與當地人一起欣賞迷人的噴泉、音樂和燈光秀，來一場視覺與聽覺的饗宴，同時融入國際都市的lifestyle。

▲▼杜拜輕奢超值玩 圓夢趁現在。（圖／業者提供）

▲搭乘四輪傳動車，馳騁於遼闊的沙漠。（圖／杜拜觀光局）

在杜拜，除了現代建築，還有比想像更遼闊的沙漠，選擇搭乘四輪傳動車，司機帶著大家在無盡的沙丘爬坡、俯衝、急轉彎，離心力與地心引力交互作用，讓旅客們心跳加速、驚呼連連。玩累了，休息一下，呼吸沙漠的空氣，眺望杜拜在遠方的剪影，傾聽風沙吹過的聲音...。

看過了沙漠的白天，絕對不能錯過沙漠的夜晚。晚餐時分，在沙漠營地上享受BBQ美食，一邊用餐一邊欣賞獨特的阿拉伯音樂、旋轉舞表演，還可以與肚皮舞娘共舞，或是穿著當地民族服飾拍照，留下最有阿拉伯味的美好回憶。

▲▼杜拜輕奢超值玩 圓夢趁現在。（圖／業者提供）

▲杜拜未來博物館被《國家地理雜誌》評為世界上14個最美麗博物館之一。（圖／杜拜觀光局）

未來博物館（Museum of the Future）的設計，是一個由鋼和玻璃包裹的不對稱圓環，內部結構沒有一根樑柱，環狀實體代表今日擁有的知識，而中空部分則暗喻不可知的未來。未來博物館被稱為活的博物館，其中融合了傳統展覽、沈浸式劇院和主題景點，走進博物館宛如可以超越現在，展望與擁有無限機遇的未來。

推薦行程：
★【阿聯假期】未來杜拜五星遊7天(EK)https://reurl.cc/aqnGpY
前10名早鳥優惠3,000元

特色亮點：
★七星帆船飯店體驗之旅、六星亞特蘭提斯飯店豪華自助餐、米其林推薦餐
★四輪傳動沙漠之旅、沙漠BBQ之夜
★未來博物館、杜拜相框、世博會展館
★哈里發塔124層觀景台、杜拜噴泉
★搭乘全球最佳阿聯酋航空

更多資訊：
永信旅遊 https://www.ystravel.com.tw
台北（02）2508-0789
桃園（03）2863-899
台中（04）2213-7676
高雄（07）3311-539

關鍵字： 杜拜 旅遊

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