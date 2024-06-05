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韓式炸雞「本村」明天正式開幕　「買大送小」優惠連推3天

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞明天正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

又一家韓式炸雞品牌登台！發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞之稱的「本村炸雞Bonchon」，首家門市落腳微風台北車站2樓，明天正式開幕，業者同步推出優惠活動，6月6日至8日，每日前20組客人購買任一口味炸雞（中份或大份），即贈送小份雞翅一份。開幕期間來店消費滿1千元，即贈Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，數量有限，贈完為止。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲雞腿（經典洋釀口味）。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲雞翅（秘製香辣口味）。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲無骨腿肉（招牌蒜醬口味）。（圖／記者黃士原攝）

本村炸雞採用雙重炸製工法，使炸雞外皮酥脆、肉質多汁嫩滑。有別於傳統韓式炸雞大量淋醬的方式，本村炸雞以手工刷醬的方式，均勻地將醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁的風味。

目前有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種口味；招牌蒜醬挑選韓國昌寧濕地培育的優質大蒜做為主原料；秘製香辣醬汁中的醬油，則是經由創辦人的調配，打造出濃郁又香辣的口感；而洋釀則是韓式炸雞中最經典的口味，擁有豐富層次的甜辣口感。

除了3種醬料之外，本村炸雞有綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價位從119元至519元，依照部位搭配份量而有所不同。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲炸雞漢堡。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式五花肉。（圖／記者黃士原攝）

不只炸雞，本村炸雞也提供多樣的韓式經典料理與創意小食，韓式五花肉（359元）以五花肉搭配秘製的沾醬、新鮮蔥絲、蒜片，可包著生菜、芝麻葉一同享用；炸雞漢堡（169元）將韓式炸雞融入至美式漢堡中，柔軟蓬鬆的麵包夾上香脆雞腿排，搭配經典醬汁及新鮮生菜。辣炒年糕與一般韓式料理餐廳不同，除了經典的原味、起司以外，還將辣椒及奶油融合成粉紅醬，價格原味219元、起司249元、粉紅239元。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲牛肉起司薯條。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲年糕香腸串。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲海鮮煎餅。（圖／記者黃士原攝）

牛肉起司薯條（109元）及年糕香腸串（99元）則是餐廳推薦小菜。牛肉起司薯條適合三五好友聚餐分享，酥脆的薯條搭配濃郁肉香的牛肉與起司；年糕香腸串則是把韓國年糕跟香腸串在一起，有著兩種截然不同的口感。餐廳裡也提供經典湯鍋類，分別是豬肉泡菜鍋（279元）、豬肉辣豆腐鍋（239元）、海鮮豆腐鍋（279元）。

本村炸雞歡慶開幕，6月6日至6月8日，每日前20組顧客，凡購買任一口味炸雞（中份或大份），即贈送小份雞翅一份（口味任選）；此外，開幕期間來店消費滿1千元，即贈Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，數量有限，贈完為止。

▲Popeyes炸雞台灣一號店已開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，Popeyes炸雞台灣一號店5月30日開幕，除了提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取兩塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵。

▲極磅爽脆炸雞。（圖／記者黃士原攝）

大家最關心的台灣菜單，消費方式為先選主餐、再選配餐，最後還能加點。個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。
 

關鍵字： 美食雲 韓式炸雞 韓國料理 本村炸雞

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