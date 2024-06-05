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午餐3980元起！日本高檔天婦羅「杉村」進駐台北萬豪中城廣場

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲由橘焱胡同集團引進的「天婦羅 杉村」今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北再增一家高檔天婦羅！由橘焱胡同集團引進的「天婦羅 杉村」今日開幕，提供正宗江戶前天婦羅，午餐3980元，晚餐4980元。

「天婦羅 杉村」是日本靜岡當地著名的高級餐廳，每天提供由新鮮食材炸製的天婦羅料理， 橘焱胡同集團董事長吳念忠有次考察時前往用餐，吃完後非常喜歡，因此想把它引進台灣，他的誠意也感動了杉村裕史社長，去年11月正式簽約，經過半年的籌備，海外首家分店今日開幕。

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲「天婦羅 杉村」日本社長杉村裕史開幕期間都會在台灣，之後每月過來一次。（圖／記者黃士原攝）

近年來，日本餐廳也開始提供創新料理，但杉村裕史仍堅持提供正宗江戶前天婦羅，使用玉米沙拉油、胡麻油（1:1比例）來調配炸油，嚴格控制油溫在170度至210度之間，以薄麵衣襯托食材的原始風味，讓客人吃下多道天婦羅也不會覺得油膩。關於食材，杉村裕史表示，天婦羅講求的是新鮮食材，除了日本空運海鮮，他會盡量使用台灣在地的食材與漁獲。

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲套餐第二道，刺身，使用季時旬魚。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲白蝦天婦羅，頭與分體分開炸，可吃到2種不同口感。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲紫蘇海膽。（圖／記者黃士原攝）

杉村採無菜單型態，因每日取得食材而有所不同，套餐以蟹肉芡蒸蛋、刺身（當季魚類）、和風沙拉開場，接著才是天婦羅料理登場，食材包括白蝦、綠竹筍、南非鮑魚、水果玉米、馬頭魚、生蠔、A5和牛、海膽與宜蘭香魚，海鮮肉品與蔬菜相互交替穿插，最後還有天丼來增加飽足感。為了維持食材的原始鮮味，杉村提供海藻鹽、特製咖哩鹽、自製天婦羅醬汁，以及檸檬來搭配。

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲水果玉米。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲令和怪物生蠔。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲宜蘭香魚。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅 杉村。（圖／記者黃士原攝）

▲天丼。（圖／記者黃士原攝）

杉村今日正式開幕，店裡有10個板前座位，以及1間可容納8人的包廂，餐費午餐3980元+10%，晚餐4980元+10%，包廂低消25,000元起。

▲今年3月開幕的天婦羅餐廳「元一天ぷら」。（圖／元一天ぷら提供）

另外，看好台灣高端餐飲未來發展，惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與日本米其林星級餐廳「元吉天ぷら」合作，今年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」。

元吉天ぷら是連續14年獲日本東京米其林一星的高檔天婦羅餐廳，店主兼主廚元吉和仁被日本餐飲圈稱為「天婦羅界的創新者」，擅長發掘食材本身的特性，並以最完美狀態呈現給客人。他更研發了數種天婦羅專門食器、獲得許多專利，將其靈活運用在料理烹調之中。

▲元一天ぷら明星餐點海老天婦羅可分為三種型態。（圖／元一天ぷら提供）

元一的麵衣甚至以分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

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