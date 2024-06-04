CoCo「3大人氣飲品買1送1」！　奶茶三兄弟、百香雙響炮要搶喝

▲CoCo3款飲品限時買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到買1送1了！人氣手搖飲品牌「CoCo」祭出限時2周「2大飲品買1送1」優惠，包括超人氣飲品奶茶三兄弟、四季春青茶一次喝，限時1天再加碼「百香雙響炮買1送1」，超殺優惠肯定要搶喝一波，6月5日起正式開跑，只要使用指定外送平台即享優惠。

▲百香雙響炮限時1天買1送1。

CoCo祭出2款人氣飲品「奶茶三兄弟」、「四季春青茶」限時「大杯同品項買1送1」優惠，6月5日起至6月18日只要透過Uber Eats即享優惠；6月6日則加碼喝「百香雙響炮買1送1」，以上3款飲品優惠數量有限、售完為止，單筆訂單最多買10送10。

奶茶三兄弟是選用濃厚奶茶加入布丁、仙草凍及珍珠的咀嚼控飲品，而「百香雙響炮」則吸得到百香果肉搭配珍珠、椰果，同樣咀嚼口感十足，「四季春青茶」回甘不苦澀，通通要把握機會喝。

▲麥當勞5大夯品限時35天買1送1。（圖／業者提供）

另，小確幸也不能放過麥當勞於6月5日起至7月9日限時35天祭出的「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「蘋果派」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。