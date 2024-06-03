14款造型吊飾與徽章橡皮擦！藏壽司x角落小夥伴聯名扭蛋6／12登場

▲藏壽司X角落小夥伴限定扭蛋6/7登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司與「角落小夥伴」攜手推出限定扭蛋，三大系列共有14款特殊造型，包含6款夏季變裝「立體公仔吊飾」、4款夥伴大集合「徽章磁鐵」，以及4款美人魚款「造型橡皮擦」，6月7日登場。此外，6月17日及7月1日還加碼推出兩波滿額贈活動，包含角落小夥伴托特袋與角落小夥伴透明玻璃圓盤。

▲藏壽司X角落小夥伴「立體公仔吊飾」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司自6月7日起推出一系列「角落小夥伴」限定扭蛋，本次採用滿滿夏季氣息的「海洋系列」，總計有14款。6款「立體公仔吊飾」包括變裝海獺的「炸豬排」、裝扮成企鵝的「貓」、變身海豚的「企鵝？」、化身海豹的「白熊」，還有成為鯨鯊的「蜥蜴」，外加稀有特賞美人魚「白熊」。

此外，4款號召所有角落小夥伴大集合的「徽章磁鐵」，有的調皮玩起疊疊樂、有的聚在一起聊天談心，還有海洋小夥伴圍繞取暖；而在4款「造型橡皮擦」中，角落小夥伴則穿上美人魚的閃亮衣裳，炸豬排與好友炸蝦尾親密貼貼的模樣更為可愛。

▲藏壽司X角落小夥伴滿額贈活動，第一波為限量托特袋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司還加碼推出兩波滿額贈活動，第一波6月17日開跑，「角落小夥伴限量托特袋」以湛藍海洋為背景，角色化身為海洋探險家，與小丑魚、海龜、花園鰻、水母等海底生物一同遨遊，凡在全台店鋪單筆消費滿1,200元，並完成指定社群任務就可以馬上帶回家。第二波「角落小夥伴限量透明玻璃圓盤」自7月月1日起開換。

▲藏壽司「香檸岩鹽北海道帆立貝」。（圖／藏壽司提供）

即將到來的夏季，藏壽司6月12日起推出7款清爽海味組合的「盛夏特選」，分別是「香檸岩鹽北海道帆立貝」、「鹿兒島產稻燒鰹魚」、「香焙胡麻醬油鮪魚」、「山藥泥鮪魚軍艦」、「炙烤明太子鮭魚」、「花枝豪華雙重奏」，以及日式風味的「漢堡排」。

▲壽司郎台北館前路店5/30重新開幕，生鮭魚3貫特價60元連推7天。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎全台第一家門市「台北館前路店」日前進行改裝，5月30日重新開幕，6月5日前，生鮭魚3貫特價60元，單筆消費滿300元以上（含），再送開幕紀念限定款資料夾一個，送完為止。而6月12日前，消費滿500元以上，並完成表單填寫，即可參加90cm萌抱壽司娃娃抽獎，共有10個名額。