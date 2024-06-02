員山親子度假玩法！看金色花海隧道、湧泉免費玩　住絕美地中海民宿

▲金雙甡花卉農場的文心蘭黃金隧道，即日起至6月底為止。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭向來是許多旅客最喜歡的度假地，慢步調的員山鄉，不僅有親子農場、浪漫金色花海隧道，隨著天氣漸熱，還能前往在地隱藏版的免費玩水秘境，最後再入住近年新開幕的地中海風格民宿，睡進大自然中，夜晚坐在營火旁看星空，早上聽著蟲鳴鳥叫，在玻璃光屋享用早餐。



此時到員山最不能錯過的景點，就是金雙甡花卉農場。農場每年5月底至6月底期間，都會打造長達約百公尺的「文心蘭黃金隧道」，今年更增加空氣鳳梨隧道，目前花海隧道預計對外開放至6月25日為止，想拍花海可要把握機會。

▲▼勝洋休閒農場能認識水草生態。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能製作水草魚丸。（圖／記者蔡玟君攝）

而「勝洋休閒農場」則結合用餐、生態體驗，園方以水草為主題，讓旅客可以認識多樣化水草和季節性候鳥，更開發一系列水草主題體驗，例如親手製作水草魚丸、水草麵，由農場協助料理，園內也可體驗釣魚、釣蝦體驗，同時還有清水模餐廳，讓旅客可以坐在落羽松林中用餐。

▲玩水秘境螃蟹冒泡。（圖／可大王愛旅行授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

隨著天氣漸熱，越來越多人尋找玩水景點。其中隱藏在員山鄉內的「螃蟹冒泡」，就是在地人也喜歡的湧泉秘境。螃蟹冒泡得名於池底湧泉，從沙底細縫源源不絕的流出，因此玩起水來格外清涼，池水分為前後兩個池子，水深約90至100公分，建議搭配泳圈等浮具玩會比較安全，這裡更設有迷你溜滑梯，玩水後也有清洗空間，完善的設備可說是消暑、讓小孩放電的最好去處。

▲▼員山民宿山里蒔花。（圖／記者蔡玟君攝）

而在住宿方面，員山有多種特色民宿，其中甫於2023年夏天開幕的「山里蒔花」，以地中海山城風格構築出理想中的樣貌，讓旅客能實際住進漠地宮殿，或睡進南歐花園中，在私人陽台享受山風吹拂、蟲鳴鳥叫。

▲「沙之房」以沙漠宮殿概念設計。（圖／記者蔡玟君攝）

佔地850坪的園區主要可分成北非漠地、光屋和南歐花園3個區域。「北非漠地」以醒目的紅色建築樣貌展現北非、摩洛哥側的地中海樣貌，並設有3間特色客房，例如「沙之房」以沙漠宮殿概念設計，入口處的房門特地架高、增添氣勢，室內則以刺繡體枕、黑色天花板呈現宮殿感，連浴缸都是手砌而成；水之房」更以「瀑布後的洞穴」概念設計，推開自家手工雕琢的圓拱木門，通往客房的小徑兩側，在夏天時會注水，讓旅客能泡腳賞星空。

▲▼玻璃光屋享用特色餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內玻璃屋設計的「光屋」，是享用早晚餐、下午茶與手作體驗的休閒場所，室內則運用植栽、木製擺件、刺繡風格抱枕與雕塑，呈現舒適又獨具美感的空間。若天氣好時，入夜後戶外營火區會升起營火，讓旅客坐在營火邊聊天、賞星空，並提供30ml威士忌、無酒精的紅酒、或在地品牌「吉姆老爹」以員山在地的水釀製的啤酒3選1的服務。