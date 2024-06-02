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住信義區星級酒店下殺38折！絕美泳池看整座101　餐券43折起

▲▼台北艾麗希爾頓格芮精選酒店。（圖／業者提供）

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店線上旅展開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店自即日起至6月9日推出線上旅展，餐券優惠最低43折起、住宿券下殺38折，並加碼每日限量五間可升等「尊貴客房」。

業者看準暑假商機，此次住宿券推出「豪華客房雙人住宿券」下殺38折，每張7200元，訂房入住，再享每日限量五間可升等「尊貴客房」，賓客於炎炎夏日悠遊信義區心臟地帶、飽覽台北101景觀天際線，不論是親子同樂或者周末小旅行，皆是樂活享受。

▲▼台北艾麗希爾頓格芮精選酒店。（圖／業者提供）

▲酒店也推出餐飲優惠，讓旅客欣賞信義區風景邊用餐。

酒店LA FARFALLA義式餐廳每周五、六、日限時供應的肉食主義現切牛排吃到飽下午餐，於下午茶時段，現切牛排、啤酒雞與豬肋排等肉類佳餚無限享用，因而受到眾多賓客喜愛，每到旅展期間便引起搶購熱潮，今年線上旅展以1599元，相當於67折優惠，推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人餐券」，絕對是肉食主義者的最佳首選。

同時LA FARFALLA義式餐廳也首度推出「商業午餐單人美食券」，以43折、每張799元的優惠，與The Terrace大廳酒吧的「艾麗犇犇單人美食券」，可享台式紅燒牛肉麵或紐西蘭牛肉漢堡擇一，每張499元，共同滿足信義區上班族的午休時光。而The Terrace大廳酒吧也以47折優惠，推出週一至週五「2H雙人暢飲券」，酒水暢飲同時還加贈一份小點，只要1299元。

▲1984年盛大開幕的台北福華大飯店今宣布舉辦徵文活動，獲選者將獲價值17,000元的尊爵套房住宿券。（圖／台北福華大飯店提供）

▲成立於1984年的台北福華大飯店，將於6月19日迎來40歲生日。（圖／台北福華大飯店提供）

另外，成立於1984年的台北福華大飯店，將於6月19日迎來40歲生日，對此，業者準備一系列的優惠，包括「40心動」限量住房專案，入住高級單床或雙床房含早餐每晚5,400元起（已含稅及服務費），6月1日至6月30日間，每房每晚贈送一份「40週年祥雲禮盒」，廣邀老顧客們回鍋體驗五星服務，重溫旅宿回憶。

▲1984年盛大開幕的台北福華大飯店今宣布舉辦徵文活動，獲選者將獲價值17,000元的尊爵套房住宿券。（圖／台北福華大飯店提供）

▲只要是6月壽星入住，還可享免費升等至價值17,000元的尊爵套房。（圖／台北福華大飯店提供）

此外，只要是6月壽星入住，還可享免費升等至尊爵套房，即便是非6月壽星，每房每晚加400元也可升等至尊爵套房，但客房升等不含行政禮遇。

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