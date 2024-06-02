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身分證拿出來！「中2碼」玩樂園只要299元　一次爽玩水陸設施

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國推出端午連假2大優惠，全民通通可享優惠票價499元，若身分證對中指定2碼還可再省200元。（圖／小人國主題樂園提供）

記者周姈姈／綜合報導

下周就要迎來端午連假（6月8日至6月10日）了，這也是今年最後一個連假，絕對要把握時間玩一波！就有樂園推出超殺端午2大門票優惠，除了全民可享優惠票價499元暢玩水陸設施之外，再加碼身分證對對碰，只要對中2碼，門票再省200元，只要299元就能爽玩整天。

小人國主題樂園將在端午連假（6月8日至6月10日）推出2大門票優惠，全民通通可享優惠票價499元；6月8日、6月10日這兩天則是再加碼身分證對對碰活動，只要本人身分證字號中有數字6、1、0任2碼，門票更便宜只要299元，未滿3歲憑健保卡免費入園。

而夏天到來，小人國主題樂園今年也升級超人氣水上設施「大雷雨」，即日起每周五、六、日、一開放（6月3日維護保養暫停開放），由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界也將在端午連假開放3大水上設施，並祭出健保卡優惠，只要健保卡卡號對中5個以上的0，即可享水陸暢玩優惠價299元。（圖／劍湖山世界提供）

「劍湖山世界－小威の海盜村」則將在端午連假（6月8日至6月10日）開放3大水上設施，分別為大碗公、龍捲風、大船塢，並將在6月22日至9月1日全面開放所有水上設施。

劍湖山世界也祭出端午連假優惠，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享水陸暢玩優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

關鍵字： 美食雲 小人國 水樂園 身分證優惠 端午連假 連假優惠 門票優惠 樂園優惠

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