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憑大巨蛋職棒門票「可頌免費吃」！潮美食公園7大餐廳優惠一次看

▲▼遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK媒體預覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲味全龍與大巨蛋商場「遠東Garden City」合作，出示賽事門票可享有優惠。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃士原／台北報導

味全龍今日起在台北大巨蛋進行三場「龍象大戰」職棒賽事，球團也與大巨蛋商場「遠東Garden City」合作，5月31日至6月2日期間，出示賽事門票（紙本、電子均可），即可享有松露細脆薯5折、吃炸雞送可樂，以及現烤可頌免費吃。

▲出示味全龍大巨蛋主場賽事門票，PRESERVE即贈現烤可頌（可選任一口味），每日限量100份。示意圖，以現場店家提供為主。（圖／PRESERVE提供）

▲出示味全龍大巨蛋主場賽事門票，PRESERVE即贈現烤可頌（可選任一口味），每日限量100份。示意圖，以現場店家提供為主。（圖／PRESERVE提供）

「潮美食公園」共有7家主題餐廳參與這次賽事門票優惠活動，包含TOK 盡興時光、週末炸雞漢堡俱樂部、螢火部落、PRESERVE、一風堂Bar Ippudo、紫木槿、掌門精釀啤酒，5月31日至6月2日來店消費，出示味全龍大巨蛋主場賽事「紙本門票」或「電子票」，即享專屬優惠，包括松露細脆薯享5折、吃炸雞或任何餐點即送可樂、現烤可頌免費吃、消費400元兌換韓式特調等。

▼潮美食公園」7大餐廳球迷優惠。（圖／遠東SOGO提供）

▲球迷限定! 「潮美食公園」七大餐廳祭優惠。（圖／遠東SOGO提供）

▲憑大巨蛋職棒比賽門票，吃Buffet第2人半價。（圖／六福萬怡提供）

另外，坐落於南港車站的台北六福萬怡酒店，距離「台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，6月30日前，憑大巨蛋中華職棒賽事票吃敘日Buffet，不分平假日，午餐及晚餐，可享2人同行第2人餐費半價優惠，最高可省840元。響應年中盛事618購物節，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，也有第2人餐費半價優惠。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 大巨蛋 味全龍 職棒門票 潮美食公園

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