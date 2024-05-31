福隆LINE沙雕季今開幕！這2天12歲⭣穿相關元素免門票　還有市集

▲2024福隆國際沙雕藝術季今日開幕。（圖／福容大飯店福隆店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣第一場「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題沙雕來了！2024福隆國際沙雕藝術季今起到10月13日於福隆海水浴場開展，6/1-6/2將推出開幕慶活動，凡12歲以下孩童，只要穿著搭配LINE周邊活動主題元素，即可免費入場，現省75元。

今年沙雕以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，共展出45座作品，其中包含1座主雕、38座主題沙雕、4座品牌沙雕以及1座祈福沙雕。其中，廣受大家喜愛的熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事與大家見面；今年主雕是以「LINE FRIENDS」以及「JOGUMAN」、「DINOTAENG」主題明星，共同打造高8公尺的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。

▲今年主雕是以「LINE FRIENDS」以及「JOGUMAN」、「DINOTAENG」主題明星，共同打造高8公尺的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。

而「BT21」將帶來一系列派對形象作品；外型小巧、生性樂觀的「minini」也成作品區一大亮點；詼諧幽默的恐龍「JOGUMAN」也化身一座座特色沙雕。而近期在全球人氣快速竄升的短尾矮袋鼠「DINOTAENG」也來到福隆沙灘，QUOKKA與好夥伴BOBO將用笑容帶給遊客們最紮實的幸福感，可以巡遊在童趣沙雕中盡情拍照。

▲熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事與大家見面。

同時，今年的品牌沙雕也很有看頭，為推動社會企業責任，福容大飯店連鎖旅館事業與臺北市立動物園合作，以福容大飯店名義認養了一隻無尾熊「芙蓉」，並打造一座無尾熊沙雕作品「芙蓉」。另外還有麗寶集團名軒開發的淡海大案「名軒海樂地」沙雕，以及福容大飯店嘉義voco酒店、統一純喫茶品牌沙雕，都在開幕後以表演沙雕的形式，將沙雕師精湛的雕刻工法展現給遊客欣賞。

▲現場也買得到LINE主題系列商品。

2024福隆生活節將在7/27、7/28、8/31、9/1期間，舉辦去年度廣受好評的浪花音樂節以及山海市集，7月為美食及啤酒元素打造夏日夜晚微醺風格，音樂會後更有夏季星空導覽體驗；8月則以異國餐車美食，並搭配「海洋」為題之風箏嘉年華，現場還設有在地特色DIY體驗活動。

▲2022東北角福隆生活節。（資料照／觀光局提供）

本次音樂會邀請金曲樂團-Crispy脆樂團、相信音樂旗下知名創作女子團體- BOOM！怪物星人、棉花糖樂團主唱-小球（莊鵑瑛）、知名搖滾樂團-怕胖團等團體歌手演出，民眾可以在沙灘上鋪野餐墊席地而坐，賞晚霞、吹風聽音樂，嗨翻整個夏天。除了音樂會以外，還有自行車主題騎遊行程，遊程期間到特約商店消費，滿額500元即可參加抽獎活動，獎項囊括Gogoro電動摩托車、福容大飯店雙人房及多項禮品。