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就任總統首次出席旅展　賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

▲總統賴清德出席旅展。（圖／記者黃士原攝）

▲總統賴清德今日出席TTE台北國際觀光博覽會開幕式。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

TTE台北國際觀光博覽會（簡稱TTE旅展）今（31日）起連續四天於台北國際世貿一館登場，總統賴清德也參加早上舉行的開幕儀式，除了再次宣示新政府會以觀光立國之外，對於兩岸觀光旅遊，也會秉持對等尊嚴、互利共榮原則，希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊。

賴清德在TTE旅展開幕儀式致詞時表示，觀光是無煙囪產業，沒有一個國家不重視，不管哪一黨執政，都是把它列為重點發展項目之一，未來新政府會以觀光立國，推動觀光產業，我們希望「台灣走進世界，也讓世界擁抱台灣」，讓台灣的能見度更高，讓更多愛好旅遊的人可以來到台灣。

▲總統賴清德出席旅展。（圖／記者黃士原攝）

▲TTE台北國際觀光博覽會今日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

對於兩岸觀光旅遊，賴清德表示，政府一定秉持對等尊嚴、互利共榮原則，希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊，讓觀光產業趕快恢復疫情之前的榮景。他也表示，身為總統的職責，就是要穩定台海和平發展，而他也會好好推動經濟發展，讓台灣人都可以在這土地上安居樂業。賴清德最後提到，「也許我們不是考慮那麼全面，但非常歡迎大家提供建言」。

今日登場的TTE旅展，集結250家海內外廠商，展位規模近800格，包含12國海外單位、4大航空公司、及中央部會與全台15縣市地方政府、50家旅行社和國內知名飯店、國旅業。台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏表示，4天展預計吸引30萬人進場，業者收益將可突破1億元。
 

關鍵字： 旅遊 兩岸觀光 兩岸旅遊

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