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飛歐洲最高省2萬！旅遊業者TTE旅展祭優惠　搶攻暑假商機

▲▼「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」，旅展限定2人同行最多折2萬元。（圖／長汎假期提供）

▲「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」，旅展限定2人同行最多折2萬元。（圖／長汎假期提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台北國際觀光博覽會（TTE）明起至6月3日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社長汎假期推出多樣旅遊行程，歐洲、美加指定團每人折扣千元，以及日本、韓國、澳洲、東南亞指定團每人折1千元等優惠，「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展限定2人同行最多折2萬元。相關資訊可至官網查詢。

長汎假期副總經理蔡錦惠說，此次旅展精選暑假出遊日韓熱門樂園行程，東南亞有海島浮潛、野生動物園，歐洲搭少女峰登山火車走在童話美景中，追極光的首選地點加拿大黃刀鎮，都祭出超殺優惠，讓旅客玩得輕鬆又開心。

▲▼在日本八甲田山搭乘空中纜車賞滿山紅葉，下榻星野集團奧入瀨溪流飯店，早鳥優惠最多折6千元。（圖／長汎假期提供）

▲日本八甲田山搭乘空中纜車賞滿山紅葉，下榻星野集團奧入瀨溪流飯店，早鳥優惠最多折6千元。（圖／長汎假期提供）

長汎假期指出，迎接暑假出遊旺季，日韓指定行程小孩不佔床立省1萬元，「沖繩自由行4日」1萬9200起，搭乘長榮航空，入住那霸市區高評價酒店。樂園行程首推「京阪神環球影城輕旅行5日」、「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，韓國「韓瘋三大主題樂園5日」，最低只要2萬5500起。

「馬來西亞漫遊雲頂五星天空酒店6日」1萬6888起，樂遊歡樂刺激的雲頂高原娛樂城，走訪世界文化遺產馬六甲；「宿霧小資輕旅行5日」1萬7999起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「飛越清邁~叢林飛索、夜間動物園泰國蘭娜5日」2萬8900起。

▲▼豪華五星北越雙龍灣5日、全程五星華欣皇室風情5日，無購物無自費行程讓旅客悠閒享受假期。（圖／長汎假期提供）

▲豪華五星北越雙龍灣5日、全程五星華欣皇室風情5日，無購物無自費的行程享受假期。（圖／長汎假期提供）

長汎假期指出，「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展限定2人同行最多折2萬元，搭乘登山火車登上少女峰、探訪迪士尼城堡原型新天鵝堡；「加拿大東西岸全覽黃刀北極光14日」，2人同行早鳥優惠最高折1萬元，還能體驗狗拉雪橇的樂趣。

自由行部分，長汎假期表示，即起至6月5日訂購滿2晚住宿，加贈上網卡每人1張。此外國內航空自由行第一品牌「立榮假期」於旅展期間則推出折扣碼「UTTE2024」，機加酒筆訂單現省500元。

此外，易飛網在此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

旅遊電商AsiaYo則推出國內外商品折扣優惠，再搶獨家限量66折訂房折扣碼，更首度推出團體旅遊行程，帶旅客前往日本看一年一度青森睡魔祭。

於AsiaYo 預定國內外指定住宿、露營、團體行程、郵輪等，使用APP輸入專屬折扣碼即可享有優惠，周周再搶獨家限量66折訂房折扣碼，每筆訂單最高上限可折3000元。於5月31日前下預訂住宿或行程，可再參加AsiaYo「爆睡祭」活動，回填表單即有機會抽中萬元旅遊津貼。

關鍵字： 旅展 優惠 長榮航空 暑假 長汎假期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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