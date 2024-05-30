花蓮4景點必玩！歐風星巴克賞落羽松　日式親子農場穿浴衣看海

▲將軍府1936園區是花蓮最新景點。（圖／翻攝自將軍府1936園區臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

交通部觀光署將從6月1日起推出花蓮觀光振興補助，若接下來已規劃好到花蓮旅遊，以下就整理4個不可錯過的景點，包括最新開放的日式建築，還有親子農場，以及重新開放的海洋樂園，都一定要安排到行程內。

▲將軍府1936園區採預約制。（圖／花蓮縣政府提供）

將軍府1936園區

位於美崙溪畔的日式宿舍群，昔日為日本軍官駐守花蓮的住所，現在經過改建後變成「將軍府1936園區」，園內共有8棟建築物，並進駐多個餐飲、文創、伴手禮品牌，店家包括定置漁場三代目、FUJO、家咖哩、小藍肥皂、花凜和服屋、探索の味等，並採預約制入園。

月崖灣親子農場

位於壽豐鄉鹽寮村的「月崖灣親子農場」，是一座廣達3000多坪的複合式休閒庭園，園區內結合日式鳥居、特色彩虹屋，還能體驗穿浴衣與羊駝、笑笑羊、水豚等可愛動物拍照，同時能欣賞絕美海景，可是親子旅遊的好去處。

▲星巴克花蓮理想門市。（圖／星巴克提供）

星巴克花蓮理想門市

星巴克花蓮理想門市開幕後就成為花蓮最受歡迎的景點，說是現在花蓮最美咖啡廳也不爲過。門市坐擁海岸山脈與中央山脈，外觀擁有歐式浪漫風情，搭配落羽松四季變化與湖面倒影，整體氛圍就像是風景油畫一般，有種置身於歐洲的錯覺。

▲▼花蓮遠雄海洋公園去年底開幕最新海底王國園區。（圖／記者蔡玟君攝）

遠雄海洋公園

受到地震影響而暫時休園的花蓮遠雄海洋公園，現在宣布將於6月1日正式回歸，旅客不僅可以玩甫於2023年底最新開幕的園區「海洋王國」，搭雲霄飛車看海，還能搭纜車欣賞東海岸景觀，重新回歸後，園區內最受歡迎的人魚秀也將翻新回歸，以全面升級的聲光效果，推出全新劇碼《印度洋心之旅》，透過穿著華麗服飾呈現滿滿異國風情的人魚，搭上美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，呈現一場充滿夢幻、華麗的視覺、聽覺盛宴，帶領旅客來趟印度洋之旅。

根據交通部觀光署規劃，6月起開跑的觀光振興補助，自由行專案周一至周四平日住宿每房補助1000元、周五至周日假日每房補助500元，目前已開放民眾上網登記。團體旅遊補助方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。