機票最低200元起！TTE旅展「9家航空優惠」懶人包

▲想要搶便宜機票，趕快把握此次旅展優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE台北國際觀光博覽會（簡稱TTE旅展）從今（31日）起連續四天於台北國際世貿一館登場。《東森新媒體ETtoday》就整理9間航空機票優惠，最低200元起，想要在下半年省錢出國玩，可要把握此次優惠。

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

1.中華航空

中華航空推出精選航點82折起，馬尼拉、宿務、新加坡最低6000元有找，澳洲更下殺85折起，7月14日將開航的西雅圖最低2萬2092元起。同時於活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動，就有機會抽中全球不限航點來回機票。

▲長榮航空。（圖／記者賴文萱攝）

2.長榮航空

長榮航空即起至6月6日晚間23:59止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，如清邁最低8170元起、北海道最低1萬5555元起、巴黎2萬5200元起、西雅圖2萬8571元起。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

3.國泰航空

推出全球63個精選航點經濟艙86折起、商務艙93折起，旅展現場購買機票及生活選品，消費達指定門檻可參加抽獎，最大獎為萬元機票折抵與20吋行李箱。

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

4.台灣虎航

台灣虎航同步推出線上、實體旅展，全航線單程799元起，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，行程確認單中也將提供多慶屋的活動連結，還可再獲得多慶屋提供的87折的購物折價券；若是購買韓國指定航線，還能獲得韓國觀光公社提供的輕巧斜背包，成交禮每日數量有限，送完為止。

▲星宇航空。（圖／星宇航空）

5.星宇航空

星宇航空夏季線上旅展從即日起至6月11日為止（澳門航線到6月14日），在星宇航空官網或App上購買2024年6月1日至2025年2月28日台灣出發的機票，即可享全航線8折起之限時優惠。

▲亞洲航空推出線上旅展。（圖／AirAsia提供）

6.亞洲航空

亞洲航空則宣布從31日上午10點起至6月3日期間推出線上旅展，全航線單程未稅價399元起，如台北直飛馬尼拉單程未稅399元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅799 元起；直飛泰國曼谷(廊曼)、清邁單程未稅999元起；直飛日本沖繩單程未稅1399元起。

而高雄直飛吉隆坡也同步再次推出單程未稅399元起的特價，購買機票加購30公斤託運行李可享7折優惠，高雄馬尼拉、曼谷（廊曼）及東京（成田）等航線皆享有旅展優惠價。此外台北國際觀光博覽會展期間，至馬來西亞觀光局AirAsia攤位購買機票，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換AirAsia品牌禮。

▲韓亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

7.韓亞航空

韓亞航空從即日起至6月7日為止推出線上旅展，指定航線9折起，包括「台北－仁川」、「台北經仁川轉美洲、歐洲、中亞、澳洲路線」，同時付費選位子也享有15%折扣，加購行李也享有15%優惠。

▲濟州航空。（圖／記者蔡玟君攝）

8.濟州航空

濟州航空從即日起至6月3日為止推出線上旅展，「台北－首爾」1100元起、「台北－釜山」900元起，複製網頁折扣碼還可享有最多700元折扣。

▲易斯達航空。（圖／易斯達航空提供）

9.易斯達航空

易斯達航空線上旅展從5月31日至6月14日為止，飛清州單程機票最低200元起，首爾（仁川／金浦）單程機票最低400元起，僅限台灣啟程。