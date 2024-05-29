韓式酒館打5折！SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕「優惠一次看」

▲紫木槿明天開幕祭出全品項5折。（圖／築間餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，首波有14家餐廳進駐，其中9家明天搶先開幕，各品牌也同步祭出優惠活動，其中包括韓式餐酒館當天全品項5折、調飲買一送一、精釀啤酒第二杯半價等。

首波進駐大巨蛋的14家餐廳，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物等。

▲TOK盡興食光5/30-6/6限定優惠，客家冠軍豬腳特價590元。（圖／TOK盡興食光提供）

明天搶先開幕的9家餐廳，分別是西式餐廳「TOK盡興食光」、台式風格的「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒吧「Lit Lit」、航空主題燒肉餐廳「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。

▲Lit Lit明天兩款指定調飲買一送一。（圖／遠東SOGO提供）

慶祝開幕，這9家餐廳5月30日起也祭出多項優惠活動，像是TOK盡興食光的客家冠軍豬腳特價590元，週末炸雞漢堡俱樂部送炸雞券與限定紀念品，紫木槿明天全品項5折，Lit Lit兩款調飲買一送一，而在航空主題餐廳STAR HUTONG星胡同點用指定特餐送神秘菜色。



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