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韓式酒館打5折！SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕「優惠一次看」

▲築間餐飲集團再推新品牌，「紫木槿」韓國烤肉12月24日正式開幕。（圖／築間餐飲提供）

▲紫木槿明天開幕祭出全品項5折。（圖／築間餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，首波有14家餐廳進駐，其中9家明天搶先開幕，各品牌也同步祭出優惠活動，其中包括韓式餐酒館當天全品項5折、調飲買一送一、精釀啤酒第二杯半價等。

首波進駐大巨蛋的14家餐廳，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物等。

▲TOK盡興食光5/30-6/6限定優惠，客家冠軍豬腳特價590元。（圖／TOK盡興食光提供）

明天搶先開幕的9家餐廳，分別是西式餐廳「TOK盡興食光」、台式風格的「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒吧「Lit Lit」、航空主題燒肉餐廳「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。

▲Lit Lit明天兩款指定調飲買一送一。（圖／遠東SOGO提供）

慶祝開幕，這9家餐廳5月30日起也祭出多項優惠活動，像是TOK盡興食光的客家冠軍豬腳特價590元，週末炸雞漢堡俱樂部送炸雞券與限定紀念品，紫木槿明天全品項5折，Lit Lit兩款調飲買一送一，而在航空主題餐廳STAR HUTONG星胡同點用指定特餐送神秘菜色。

SOGO大巨蛋9家餐廳開幕優惠內容一覽表：

餐廳名稱

優惠

日期

 優惠內容
TOK盡興食光 5/30-6/6 客家冠軍豬腳特價590元。
週末炸雞漢堡俱樂部 5/30-6/9 每天消費前100位送炸雞券&周末炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。
PRESERVE 5/30起開幕首兩周 消費滿100元送任一口味現烤可頌（每人每次限送一份，每日限量50份送完為止）。
螢火部落 5/30-6/30 啜飲式調酒買二送一，單筆滿2000元以上且有包含鑄火料理，贈炸物一份。
Lit Lit 5/30-6/2 楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡買一送一（無酒精 售價150元、有酒精 售價250元）。

星胡同

 5/30-6/9 指定特餐贈神秘菜色一品。
紫木槿 5/30-6/6 5/30當天全品項5折（僅供現場候位），5/31-6/6消費會員點數2倍送。
一風堂 5/30至開幕第六周 5/30當天凡點拉麵送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯；開幕首周消費滿1288元可抽獎，有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等；開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一；開幕第三至六周內用打卡送各式商品。
掌門精釀啤酒餐廳 5/30-6/9 四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，店內用餐滿500元贈指定酒款120ml一杯。
關鍵字： 美食雲 美食優惠 SOGO大巨蛋 遠東Garden City

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